利變型保單買氣連二降 8月新契約保費212億元…月減3.1%

利率變動型保單買氣持續降溫，6月衝高後已連續兩個月下滑。據統計，今年8月利變型壽險及利變型年金新契約保費合計約212.1億元，較7月219億元減少6.9億元、月減3.1%，連續第二個月下滑；累計前八月利變型保單新契約保費約1,942.4億元，較去年同期2,321.5億元減少379.1億元、年減16.3%。

壽險業者分析，今年國內外股市行情熱絡，保戶資金配置偏好出現明顯變化，部分資金轉向投資型及分紅保單，對利變型商品形成排擠，也是今年利變型保單新契約保費低於去年同期的重要原因。

不過，這並不代表利變型商品需求消失，美元利變型商品仍具有資產累積、多元貨幣配置及壽險保障等功能，對有退休規劃、資產傳承及美元配置需求的保戶仍具吸引力。

觀察近期銷售走勢，今年4月利變型保單新契約保費合計204.4億元，5月207.5億元，6月一度大幅攀升至289.4億元，但7月隨即降至219億元，8月再降至212.1億元。若與去年8月238.1億元相比，今年8月較去年同期減少10.9%，顯示利變型商品買氣仍未明顯回溫。

進一步拆解商品結構，利變型壽險仍占絕大多數，今年8月新契約保費210.6億元，月減3.1%、年減10.6%；前八月累計1,923.7億元，較去年同期2,280.6億元減少356.9億元、年減15.7%。利變型年金8月僅1.46億元，月減13.1%、年減43.8%，前八月累計18.7億元，更較去年同期40.9億元大減54.3%。

值得注意的是，今年利變型商品宣告利率並未走低，反而隨市場利率環境變化，壽險公司持續調整商品宣告利率搶市。

美元利變型保單最高宣告利率目前已達4.42%，新台幣利變型保單也維持一定水準，但宣告利率競爭尚未完全轉化為整體銷售成長。

業者認為，利變型商品後續買氣除了觀察宣告利率變化，也與資本市場表現密切相關。若股市持續維持多頭，資金可能仍偏好投資型商品；反之，一旦市場震盪加劇，保戶風險偏好下降，具有相對穩健配置功能的利變型保單，仍有機會重新吸引資金回流。

投資型保單今年賣翻天，僅前八月新契約保費就已提前改寫歷史全年新高。據統計，今年前八月投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達6,102億元、年增135.5%，一舉超越2021年創下的5,774.7億元。

從歷年投資型保單銷售來看，2021年全年新契約保費創下新高後，之後受資本市場波動，2022年、2023年連兩年下滑，2024年、202受台股激勵回升，2025年再增至4,233.8億元。今年買氣進一步爆發，前八月就突破6,000億元大關，也是歷年首度站上6,000億元。