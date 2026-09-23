央行放鬆管制對撞天量交屋潮 永慶葉凌棋：這問題未解決…買氣難放量

永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日在「2026年第4季房屋趨勢前瞻報告」記者會中表示，在今年交屋潮挑戰30年新高下，銀行資金勢必受到排擠，第二戶貸款申貸更困難。

在排撥問題未解下，他認為，本（4）季成交量回升幅度有限，單季市況估呈「量小增價平」格局；他預估，2026年建物買賣移轉棟數約落在25.6萬棟至26.7萬棟左右，較2025年呈現「年減2%至年增2%間」。

葉凌棋強調，央行放鬆房市管制，但不影響當前房市主力買盤仍以自用為大宗，以及六都、新竹縣市房市交易趨勢維持「平盤整理、區域分化」態勢；需注意的是，自用客戶的購買能力有限，在自用買方追價能力有限、追漲能力不若投機客之下，當前房價沒有大幅反彈上漲的條件。

另外，他表示，在房市交易趨勢維持「平盤整理、區域分化」之下，六都、新竹縣市精華區與剛需需求強的區域，房價相對有撐；不過，區域市場若面臨供給量大或需求不足地區，則區域房價仍有修正壓力。