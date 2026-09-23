央行放鬆管制、房價要反彈了？ 永慶葉凌棋：沒有條件

為我國走向2050完成淨零碳排之路，但又避免徒增中小企業太多負擔，金管會與環境部今日召開聯合記者會宣布重大調整措施，金管會主委彭金隆指出，主要有四大調整面向，其中依照比例原則，原本資本額50億以下的公司都要納入第三階段揭露永續準則，現在強制揭露門檻降至20億，資本額不到20億的公司則免納入第三階段適用永續準則，但仍要強制揭露氣候相關資訊。

2026-09-23 20:09