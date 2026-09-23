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央行放鬆管制、房價要反彈了？ 永慶葉凌棋：沒有條件
永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日在「2026年第4季房屋趨勢前瞻報告」記者會中表示2025、2026年全國使照量呈現連兩年站上八萬戶，尤其今年前七月使照量約達8.3萬戶、創2006年單月統計以來新高量，預估今年全年量能將突破14.2萬戶，創1997年以來新高紀錄；在今年交屋潮挑戰30年新高下，銀行資金勢必受到排擠，第二戶貸款申貸更困難。
另外，葉凌棋指出，除了房貸再出現排撥現象外，2024年第七波信管制措施上路以來，實質房貸利率已升兩碼以上，首購中位數房貸利率從2.06%提高至2.6%，第二戶利率也從2.18%拉高至2.9%，等同實質升息逾兩碼。
他強調，第3季央行理監事會議放寬房市管制，且今年前八月成屋市場回溫，交易量年增6.6%，且第4季有台灣經濟、科技業與出口動能續強，以及台股高檔持續支撐下，有助第4季房市交易量回穩。
不過受實質房貸利率攀升2碼以上，加上銀行房貸排隊撥款問題再現，葉凌棋認為，在銀行房貸排隊撥款問題再現下，若此問題未解，本（4）季成交量回升幅度有限，單季市況估呈「量小增價平」格局。
葉凌棋強調，自用客戶的購買能力有限，換屋的口袋能力也是一定的，在當前整體房市以自用買方為交易大宗，加上自用買方追價能力有限、追漲能力不若投機客之下，認為當前房市沒有房價大幅反彈上漲的條件。
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