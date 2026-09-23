快訊

舒力基颱風生成！北轉或一路撲向台灣 最關鍵轉折時刻曝光

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

避免推動減碳擾民 彭金隆：與環境部攜手作出四大調整措施

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
環境部與金管會今日共同舉行記者會，環境部長彭啓明（左）與金管會主委彭金隆合影。記者朱漢崙／攝影
環境部與金管會今日共同舉行記者會，環境部長彭啓明（左）與金管會主委彭金隆合影。記者朱漢崙／攝影

為我國走向2050完成淨零碳排之路，但又避免徒增中小企業太多負擔，金管會環境部今日召開聯合記者會宣布重大調整措施，金管會主委彭金隆指出，主要有四大調整面向，其中依照比例原則，原本資本額50億以下的公司都要納入第三階段揭露永續準則，現在強制揭露門檻降至20億，資本額不到20億的公司則免納入第三階段適用永續準則，但仍要強制揭露氣候相關資訊。

彭金隆也觀察，近期國際上對於中小型公司的永續揭露作法，出現明顯的轉變，我國上市櫃公司規模又以中小型公司居多，金管會透過問卷訪查業者及各方利害關係人討論之後，認為確實有必要調整，要以更務實的作法，來解決企業永續轉型的實質問題。

彭金隆指出，第一階段及第二階段的中大型公司已如期按時程揭露，但第三階段的資本額50億公司，超過1700家，資本額小於20億的公司，則多達1435家，而金管會透過問卷調查也發現，這些公司的確資源有限，且對氣候外議題掌握也因為資源有限有其限制，加上規模及談判力的限制，在供應鏈資料的取得也有其困難，彭金隆也認為，現在歐盟、日本、韓國、澳洲等國，也決定對上市櫃中小型公司採取豁免及分階段實施的作法，因此，金管會和環境部決定採取務實調整措施，彭金隆也強調，2050的淨零目標仍不變，變的只是推動的結構與方式。

彭金隆指出，這次的調整，主要有四大調整方向，首先，適用對象公司，第三階段原本資本額50億以下的公司全部適用，現在則調整為20億以上的上市櫃公司，再加上環境部已納管的高碳排公司，調整之後，在第三階段必須強制揭露永續資訊的公司，再加上第一階段和第二階段適用的公司，總共有560家。

第二大調整為揭露面指標的調整，彭金隆指出，第三階段要揭露的公司，現在接軌前2年只要揭露氣候有關的資訊，其他的永續資訊第三年再揭露；其三，範疇三的溫室氣體排放，調整為「自願揭露」；其四，確信調整的部分，集團與集團的排放資訊，採合併集團層級的確信即可；第四，申報時限上給予二年過渡期，最遲可在股東會前14天，在年報申報即可，第三年再恢復與年度財報同時申報。

彭金隆也特別指出，為此，金管會也將同步修正接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖，和上市櫃公司永續發展路徑圖，年底前也會把相關年報規定及函令完成修正，同時也將提供實務指引與揭露範例，讓第三階段納入永續準則的公司，不會從零開始摸索。

對於未來的跨部會合作，彭金隆指出，已和環境部長彭啓明達成共識，未來有兩大努力方向，其一，優化環境部的產品碳足跡係數資料庫，讓中小型的公司用低成本算出碳排數。其二，調和環境部的溫室氣體查驗機構與金管會的會計師確信的機制，避免業者進行兩份重複工作，來實質解決企業確信負擔問題。

彭金隆 減碳 環境部 淨零 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

攜手推動永續協作五大面向 彭啓明：減輕七成小型上市櫃公司法遵負擔

金管會10月政策大爆發 高雄專區、虛擬資產接力上路

長榮航空連3年舉辦綠色供應鏈計畫頒獎典禮 強化韌性及永續發展

「買」出2,150座大安森林公園 筆電到住宿全入列…民間綠色採購破千億

相關新聞

川習會前市場觀望 新台幣量縮翻貶收31.716元

台股今天收盤強勢突破4萬8000點大關，並改寫歷史新高，帶動新台幣匯率走揚，不過川習會即將登場，觀望氛圍轉濃，午後部分外...

央行放鬆管制對撞天量交屋潮 永慶葉凌棋：這問題未解決…買氣難放量

永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日在「2026年第4季房屋趨勢前瞻報告」記者會中表示，在今年交屋潮挑戰30年新高下，銀行資金勢必受到排擠，第二戶貸款申貸更困難。

央行放鬆管制、房價要反彈了？ 永慶葉凌棋：沒有條件

永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日在「2026年第4季房屋趨勢前瞻報告」記者會中表示2025、2026年全國使照量呈現連兩年站上八萬戶，尤其今年前七月使照量約達8.3萬戶、創2006年單月統計以來新高量，預估今年全年量能將突破14.2萬戶，創1997年以來新高紀錄；在今年交屋潮挑戰30年新高下，銀行資金勢必受到排擠，第二戶貸款申貸更困難。

避免推動減碳擾民 彭金隆：與環境部攜手作出四大調整措施

為我國走向2050完成淨零碳排之路，但又避免徒增中小企業太多負擔，金管會與環境部今日召開聯合記者會宣布重大調整措施，金管會主委彭金隆指出，主要有四大調整面向，其中依照比例原則，原本資本額50億以下的公司都要納入第三階段揭露永續準則，現在強制揭露門檻降至20億，資本額不到20億的公司則免納入第三階段適用永續準則，但仍要強制揭露氣候相關資訊。

聯邦投信獲准進駐高雄資產管理專區 攜手國際夥伴拓展新版圖

聯邦投信再傳業務布局新進展，9月21日獲金管會核准進駐「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區」，辦理多通路銷售境外未具證券投資信託性質基金，未來將與國際知名基金公司合作，引進境外包括私募股權、私募債權、私募基礎建設、私募美國土地等基金。

央行放寬第2屋貸款至7成 房仲全聯會調查：近5成盼取消成數上限

央行日前鬆綁房市信用管制，將自然人第2戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，不過，房仲全聯會最新調查顯示，民眾對第2屋貸款仍期待進一步鬆綁，49.8%受訪者認為應取消貸款成數上限，回歸銀行自行評估；對於目前第2屋不得有寬限期的限制，也有約7成受訪者支持提供不同年期的寬限期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。