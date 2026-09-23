避免推動減碳擾民 彭金隆：與環境部攜手作出四大調整措施

為我國走向2050完成淨零碳排之路，但又避免徒增中小企業太多負擔，金管會與環境部今日召開聯合記者會宣布重大調整措施，金管會主委彭金隆指出，主要有四大調整面向，其中依照比例原則，原本資本額50億以下的公司都要納入第三階段揭露永續準則，現在強制揭露門檻降至20億，資本額不到20億的公司則免納入第三階段適用永續準則，但仍要強制揭露氣候相關資訊。

彭金隆也觀察，近期國際上對於中小型公司的永續揭露作法，出現明顯的轉變，我國上市櫃公司規模又以中小型公司居多，金管會透過問卷訪查業者及各方利害關係人討論之後，認為確實有必要調整，要以更務實的作法，來解決企業永續轉型的實質問題。

彭金隆指出，第一階段及第二階段的中大型公司已如期按時程揭露，但第三階段的資本額50億公司，超過1700家，資本額小於20億的公司，則多達1435家，而金管會透過問卷調查也發現，這些公司的確資源有限，且對氣候外議題掌握也因為資源有限有其限制，加上規模及談判力的限制，在供應鏈資料的取得也有其困難，彭金隆也認為，現在歐盟、日本、韓國、澳洲等國，也決定對上市櫃中小型公司採取豁免及分階段實施的作法，因此，金管會和環境部決定採取務實調整措施，彭金隆也強調，2050的淨零目標仍不變，變的只是推動的結構與方式。

彭金隆指出，這次的調整，主要有四大調整方向，首先，適用對象公司，第三階段原本資本額50億以下的公司全部適用，現在則調整為20億以上的上市櫃公司，再加上環境部已納管的高碳排公司，調整之後，在第三階段必須強制揭露永續資訊的公司，再加上第一階段和第二階段適用的公司，總共有560家。

第二大調整為揭露面指標的調整，彭金隆指出，第三階段要揭露的公司，現在接軌前2年只要揭露氣候有關的資訊，其他的永續資訊第三年再揭露；其三，範疇三的溫室氣體排放，調整為「自願揭露」；其四，確信調整的部分，集團與集團的排放資訊，採合併集團層級的確信即可；第四，申報時限上給予二年過渡期，最遲可在股東會前14天，在年報申報即可，第三年再恢復與年度財報同時申報。

彭金隆也特別指出，為此，金管會也將同步修正接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖，和上市櫃公司永續發展路徑圖，年底前也會把相關年報規定及函令完成修正，同時也將提供實務指引與揭露範例，讓第三階段納入永續準則的公司，不會從零開始摸索。

對於未來的跨部會合作，彭金隆指出，已和環境部長彭啓明達成共識，未來有兩大努力方向，其一，優化環境部的產品碳足跡係數資料庫，讓中小型的公司用低成本算出碳排數。其二，調和環境部的溫室氣體查驗機構與金管會的會計師確信的機制，避免業者進行兩份重複工作，來實質解決企業確信負擔問題。