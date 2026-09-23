富邦證券深化社會信任與回饋行動 聚焦三大回饋對象

富邦證券 9 月 22 日參與「證券業推廣信任金融工作小組」會議，並以「深化社會信任與回饋行動措施」為題，分享公司以客戶、社會與員工三大回饋對象為主軸，持續推動友善金融、數位包容、普惠教育、資安防詐、永續公益及人才培力等具體行動。

富邦證券身為金融回饋領航券商，期盼與同業共同建立金融與社會共融的發展模式，實踐「信任金融」理念。

富邦證券於本次會議中，從客戶權益保護、友善金融服務與投資人賦能出發，延伸至社會層面的金融教育、反詐行動、資安聯防與永續公益，並同步推動員工生養支持、持股信託及永續專業培力。公司更提出兩項回饋亮點，包含客戶面向之「友善金融服務」及社會面向之「多元金融教育與反詐防護」，以高齡失智友善與數位服務升級，回應客戶需求，並深耕金融教育及防詐推廣，落實社會責任。

在客戶面向，富邦證券持續完善無障礙設施、樂齡專線、手語翻譯、臨櫃關懷及無障礙官網等友善服務，並透過下單平台介面優化與 AI 模擬交易提升數位包容；同時將「友善金融服務」列為回饋亮點，推動全台分公司取得失智友善服務據點認證，並透過 VR 失智沉浸式講座體驗，讓董事、高階主管及通路主管透過擬真情境理解失智客戶使用金融服務時可能面臨的挑戰，深化同理心與公平待客文化。

在社會面向，富邦證券深耕多元金融教育與知識平權，透過理財活動、兒童理財 Podcast、YouTube 頻道及「富投學苑」原創漫畫 IP，擴大普惠金融與反詐宣導影響力；聚焦「多元金融教育與反詐防護」回饋亮點，除啟動金融培力領航計畫、推進校園理財與防詐教育外，更規劃實境秀、影音闖關及與大學合作反詐黑客松，以寓教於樂方式鼓勵青年學子學習理財、主動防詐。

展望未來，富邦證券將持續以「深化社會信任與回饋」為核心，結合智能客服、數位互動、校園培力與產學反詐合作，讓金融服務更友善、更有溫度，也將防詐宣導從「被動聽講」升級為「主動防禦」，擴大金融回饋正向效益。富邦證券將持續以具體行動深化信任，攜手各界打造更安心、共融的永續金融環境。