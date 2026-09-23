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央行放寬第2屋貸款至7成 房仲全聯會調查：近5成盼取消成數上限

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
房仲全聯會最新調查顯示，49.8%受訪者認為應取消第二戶貸款成數上限；對於寬限期的限制，也有約7成受訪者支持提供不同年期的寬限期。圖為房仲全聯會理事長王瑞祺。聯合報系資料照
房仲全聯會最新調查顯示，49.8%受訪者認為應取消第二戶貸款成數上限；對於寬限期的限制，也有約7成受訪者支持提供不同年期的寬限期。圖為房仲全聯會理事長王瑞祺。聯合報系資料照

央行日前鬆綁房市信用管制，將自然人第2戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，不過，房仲全聯會最新調查顯示，民眾對第2屋貸款仍期待進一步鬆綁，49.8%受訪者認為應取消貸款成數上限，回歸銀行自行評估；對於目前第2屋不得有寬限期的限制，也有約7成受訪者支持提供不同年期的寬限期。

房仲全聯會9月針對「2026年購置第2屋計畫」進行網路民調，共回收500份有效問卷。結果顯示，55.2%受訪者正在規劃購置第2屋；購屋用途則以自用為主，其次為長期出租，短期投資占比相對較低。

理事長王瑞祺表示，第2屋不代表就是投資，包括先買後賣、異地就業或就學、持份繼承、樂齡養老、子女分戶及照顧父母等，都可能衍生第2屋需求。這次調查同樣顯示，自住需求占相當比重，因此樂見央行此次將第2屋貸款成數上限提高至7成，逐步放寬購屋限制。

不過，調查也顯示，49.8%受訪者認為第2屋貸款不應設定統一成數上限，而應交由銀行依借款人財力、信用等條件自行評估；另有39%受訪者認為應提供3年以內寬限期，34.8%則支持3至5年寬限期。

王瑞祺指出，過去兩年信用管制實施後，銀行為避免踩到央行規範，房貸審核普遍趨於嚴格；即使這次央行把第2屋貸款上限放寬至7成，最終能否真正貸足7成，仍取決於銀行的授信政策與個別借款人條件。他認為，主管機關後續仍可觀察市場變化，尤其自住型第2屋需求，是否還有進一步鬆綁空間。

至於換屋族切結出售原屋期限，調查結果則較為分散，28.6%認為目前18個月無須調整，26.6%希望縮回12個月，20%則主張延長至24個月。房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄認為，顯示出售舊屋期限並非目前民眾最關切的問題，相較之下，貸款成數與是否提供寬限期，對實際購屋資金安排影響更直接。

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