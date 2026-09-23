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遠銀Bankee推10年期信貸 高收入族群最高可貸700萬元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。圖／遠東商銀提供
遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。圖／遠東商銀提供

全台信貸需求持續升溫！根據金管會銀行局數據，2026年上半年「其他個人消費貸款」增幅達4.42%，高於2024年同期的2.69%與2025年同期的2.96%。看準具一定收入條件、同時有投資及大額資金運用需求的客群，遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，最高可貸700萬元，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。

近期投資市場熱絡，民眾的資金運用需求升溫，對於具有投資及大額資金運用需求的客戶而言，取得資金後，若每月必須投入過高比例收入還款，可持續運用的資金也會同步縮小。以貸款200萬元、年利率3.23%試算，10年期每月還款約1萬9,526元，7年期每月還款約2萬6,635元，兩者每月相差7,109元，一年即相差8萬5,308元的可調度現金流。

Bankee表示，10年期的價值不只是減輕月付壓力，而是讓大額資金先投入既定用途的同時，每月仍能保留更多現金流，持續因應市場機會與其他資金配置需求。站在資金運用的角度，當每月的還款成本降低，等於直接放大了這筆資金所能創造的「每月實質投資報酬率」。透過10年期的設計，客戶能在總資金成本與每月現金流之間找到最佳平衡，讓借出來的每一塊錢，都能發揮極大化的資金效益。

「Bankee成益迅信貸」申貸金額為新台幣200萬元至700萬元，最長還款期間10年，專案年利率3.23%起，開辦費777元；申貸人須符合個人年收入110萬元以上、信用條件良好等資格，實際核貸金額、利率及期間仍依個別授信審核結果而定。

Bankee針對不同客戶的資金需求與還款考量，提供多元信貸方案選擇；此次10年期「Bankee成益迅信貸」加入後，也讓既有產品在現金流、資金成本與還款行為三個面向上的定位更為完整。

對希望加快還款、且想以較低成本取得資金的客戶而言，Bankee也有一般型信貸提供最高700萬元額度、最長7年還款期間，年利率2.23%起，適合還款能力較充裕、願意提高每月還款金額，以及較集中還款節奏降低整體資金成本的客戶。

除了資金成本與現金流，Bankee也跳脫傳統框架，把「還款行為」納入產品設計。相較傳統信貸常依職業別、公司規模或職位等條件進行差異化定價，Bankee「挑戰型信貸」更進一步觀察借款人的實際還款表現，只要符合活動條件且每期準時足額還款，最高可享實際繳交利息總額50%回饋。

這項設計讓可能因職業或任職條件而取得不同貸款條件的客戶，也有機會透過長期穩定還款展現自己的財務紀律。對Bankee而言，好的還款行為不只是借款人的義務，也可以成為值得被鼓勵與回饋的財務表現。

Bankee表示，客戶的收入條件、資金用途與還款能力愈來愈多元，需要不同產品來解決不同的財務課題，希望讓信貸從一次性的資金取得工具，進一步成為協助客戶管理成本、現金流與還款歷程的財務工具，讓每一筆資金都能找到更適合的使用與還款方式。

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