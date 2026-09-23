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遠銀Bankee推10年期信貸 鎖定高收入族現金流減壓

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。圖／遠銀Bankee提供
遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。圖／遠銀Bankee提供

信貸需求持續升溫，根據金管會銀行局數據，2026年上半年「其他個人消費貸款」增幅達4.42%，高於2024年同期的2.69%與2025年同期的2.96%，顯示民眾資金需求明顯增溫。看準具一定收入條件、同時有投資及大額資金運用需求的客群，遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，最高可貸新台幣700萬元，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。

以貸款200萬元、年利率3.23%試算，10年期每月還款約1萬9526元，7年期每月還款約2萬6635元，兩者每月相差7109元，一年即相差8萬5308元的可調度現金流

Bankee表示，10年期的價值不只是減輕月付壓力，而是讓大額資金先投入既定用途的同時，每月仍能保留更多現金流，持續因應市場機會與其他資金配置需求。當每月的還款成本降低，等於放大資金所能創造的「每月實質投資報酬率」。

「Bankee成益迅信貸」申貸金額為新台幣200萬元至700萬元，最長還款期間10年，專案年利率3.23%起，開辦費777元；申貸人須符合個人年收入110萬元以上、信用條件良好等資格，實際核貸金額、利率及期間仍依個別授信審核結果而定。

此外，Bankee針對不同客戶的資金需求與還款考量，提供多元信貸方案選擇；對希望加快還款、且想以較低成本取得資金的客戶而言，Bankee也有一般型信貸提供最高700萬元額度、最長7年還款期間，適合還款能力較充裕、願意提高每月還款金額，以及較集中還款節奏降低整體資金成本的客戶。

除了資金成本與現金流，Bankee也跳脫傳統框架，把「還款行為」納入產品設計。相較傳統信貸常依職業別、公司規模或職位等條件進行差異化定價，Bankee「挑戰型信貸」更進一步觀察借款人的實際還款表現，只要符合活動條件且每期準時足額還款，最高可享實際繳交利息總額50%回饋。

Bankee指出，因職業或任職條件而取得不同貸款條件的客戶，也有機會透過長期穩定還款展現自己的財務紀律。對Bankee而言，好的還款行為不只是借款人的義務，也可以成為值得被鼓勵與回饋的財務表現。

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