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國泰金控偕子公司玉山獎創佳績 勇奪4項「全國首獎」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控偕子公司於第23屆「國家品牌玉山獎」再創佳績，於「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」共勇奪14項大獎，其中國泰金控、國泰人壽及國泰世華銀行更在「傑出企業類」及「最佳產品類」中拿下共4項代表最高榮譽的「全國首獎」。由國泰金控副總劉浩翔（左二）、國泰人壽資深副總陳明環（中）、國泰世華銀行協理高秋蓉（左一）、國泰產險副總吳香妮（右二）、國泰證券副總呂錦棠（右一）代表出席領獎。圖／國泰金控提供
國泰金控偕子公司於第23屆「國家品牌玉山獎」再創佳績，於「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」共勇奪14項大獎，其中國泰金控、國泰人壽及國泰世華銀行更在「傑出企業類」及「最佳產品類」中拿下共4項代表最高榮譽的「全國首獎」。由國泰金控副總劉浩翔（左二）、國泰人壽資深副總陳明環（中）、國泰世華銀行協理高秋蓉（左一）、國泰產險副總吳香妮（右二）、國泰證券副總呂錦棠（右一）代表出席領獎。圖／國泰金控提供

國泰金（2882）偕子公司於第23屆「國家品牌玉山獎」再創佳績，於「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」共勇奪14項大獎，其中國泰金控、國泰人壽及國泰世華銀行更在「傑出企業類」及「最佳產品類」中拿下共4項代表最高榮譽的「全國首獎」，展現金融科技與數位轉型的豐碩成果，彰顯集團整合資源與跨領域協作實力。

國泰金控今年再度奪下「傑出企業類」，展現出十年數位轉型的成果。國泰金控以集團AI策略中樞AICoE 統籌研發與治理，打造GAIA 2.0等AI技術底座、導入ChatGPT Enterprise並推動全員AI賦能。同時，技術創新及人才培育方面以「雲世代計畫 NEXT-GEN CLOUD PROGRAM」榮獲「最佳人氣品牌類」，三年培育逾200位種子人才，持續厚植集團AI轉型人才基礎。

此外，「CaFe 國泰聯邦學習框架」獲得「最佳產品類」肯定，該框架具備計算儲存分離、雲地混合部署及金融級安全性設計，結合聯邦學習與同態加密安全聚合技術，使跨機構於資料不出本地下共同建模，目前已取得4張新型專利、1張發明專利，並落地於金融盾聯合防詐以達到風險聯防目的。

國泰人壽深化數位創新與健康促進，榮獲「最佳產品類」，業界首創的「保險視圖」，讓客戶從「查保單」進化到「懂保障」，整合分散保單資訊並結合理賠情境試算、保障缺口分析與AI商品推薦，截至今年8月，客戶使用互動已逾240萬次；並且，國泰人壽始終專注於「讓健康有力於你」的健康品牌主張，並積極執行具體方案，獲得保戶肯定，今年榮獲「最佳人氣品牌類」肯定，響應政府「健康台灣」政策，推動預防醫學及健康促進，將保險角色延伸至事前預防與健康陪伴。

國泰世華以「打造AI驅動企業」及「理專AI助手」，獲得「傑出企業類」、「最佳產品類」肯定。為兼顧AI應用效率與安全治理，國泰世華以GAIA整合模型管理、安全防護、金融知識庫及應用審查；同時導入ChatGPT Enterprise，搭配GAIA STUDIO開發平台與員工AI入口，協助不同職能同仁安全運用AI，逐步拓展知識查詢、客戶經營、法金分析及流程優化等應用。以國泰世華自行開發的「理專AI助手」為例，其聚焦理專在客戶經營中的高頻作業環節，運用生成式AI彙整客戶需求與互動資訊，協助理專團隊更快更精準掌握客戶需求，提供即時且客製化的服務，提升銀行客戶經營管理效率。

國泰產險以「CoRadar 保險全景雷達」榮獲「最佳產品類」。面對極端氣候、天然災害及產業環境快速變化，CoRadar整合承保、理賠、再保及內外部資訊，從企業整體風險的角度進行分析，協助提前掌握潛在風險、避免風險過度集中，並提供全方位的風險管理建議，讓保戶在面對重大災害或突發事件時，仍能享有安心、穩定的保障。

國泰證券秉持「讓投資變簡單」的理念，致力於打造貼近投資人需求的服務，榮獲「傑出企業類」及「最佳產品類」殊榮，近年來透過數位轉型及創新研發，從日日扣、智慧加減碼、股息再投資，到小樹點定期定額，讓投資人都能找到適合的資產累積方式，同步因應AI發展浪潮，國泰證券積極導入相關技術，推動個人化投資陪伴、智慧風險提醒與AI數位服務升級，讓金融服務不僅更有效率，也更有溫度。

國泰金控表示，未來將持續以客戶需求為核心，深化AI、數據與雲端技術的創新應用，並在安全治理、人才培育與跨域協作上持續精進，攜手子公司打造更貼近生活、更具韌性且值得信賴的金融服務，實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌承諾。

國泰金 國泰人壽

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