快訊

沒備品…礁溪平日一晚7100元 財經作家揭天價早餐：國旅真的很棒

沒人在寫程式！美工程師崩潰整間公司「全靠Claude」…意外釣出馬斯克

輝達換房東！凱基砸206億買潤泰新「南港玉成大樓」 創今年最大交易

聽新聞
0:00 / 0:00

元大人壽第7度獲玉山獎肯定 「金享元元」退休、傳承一次規劃

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽致力於商品創新，連續7年獲得「國家品牌玉山獎」肯定。2026年以「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」在眾多參選品項中脫穎而出，獲頒「最佳產品類」獎項。圖／元大人壽提供
元大人壽致力於商品創新，連續7年獲得「國家品牌玉山獎」肯定。2026年以「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」在眾多參選品項中脫穎而出，獲頒「最佳產品類」獎項。圖／元大人壽提供

元大人壽憑藉持續創新的商品研發能力，再度獲得第23屆「國家品牌玉山獎」評審肯定！旗下「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」從眾多參選產品中脫穎而出，拿下「最佳產品類」獎項，這也是元大人壽第7度獲得國家品牌玉山獎肯定，凸顯其因應市場趨勢與民眾需求，持續布局退休保障及資產傳承市場的成果。

元大人壽表示，台灣邁入超高齡社會，加上少子化、家庭結構改變及退休年齡延後，民眾對退休後生活及資產配置的需求日益多元。過去退休規劃多著重於累積資產，如今則進一步延伸至如何將資產轉化為穩定現金流，以及如何兼顧自身退休生活與下一代資產傳承。

此次獲獎的「金享元元」即鎖定上述需求，透過美元資產配置、定期還本及終身保障等設計，提供保戶從退休準備到晚年生活，以及身後資產傳承的整合性規劃工具。

在產品設計上，「金享元元」首先提供3年、6年及12年等不同繳費年期，讓保戶依照自身財務能力及人生階段選擇適合的繳費方式。其次，生存保險金給付年齡具有彈性，繳費期滿後，可選擇於保險年齡50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或85歲起開始領取，並依不同起領年齡享有相對應的生存保險金給付比例，最長可給付至99歲。

在退休現金流安排方面，保戶可選擇以月給付或年給付方式領取生存保險金，增加資金運用的彈性。元大人壽指出，產品將生存保險金的給付設計聚焦在人生後期，讓保戶有機會拉長保單價值累積期間，再依退休階段需求啟動給付，作為退休生活的資金來源之一。

此外，保障也能隨人生階段變化進行調整。保戶在保險年齡未逾60歲時，保單每屆滿5年，或遇結婚、生子、配偶身故等家庭責任變化，可依保單條款約定申請增加保險金額，使保障規劃更具彈性。

資產傳承也是「金享元元」另一項產品特色。元大人壽表示，商品提供身故保障，並可透過指定受益人及分期定期給付等機制，在保障保戶與家人的同時，進一步納入資產傳承規劃，讓保戶依家庭需求安排財富傳承方式。

元大人壽表示，第7度獲國家品牌玉山獎，除了是對商品研發成果的肯定，也代表公司持續回應市場需求的方向。面對高齡化、少子化及退休生活型態改變，未來將持續以保險保障為核心，深化商品創新與數位服務，同時落實永續經營及公平待客，提供更符合不同人生階段需求的保險服務。

元大人壽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

活出健康的百歲模樣 南山人壽與南山產物榮獲國家品牌玉山獎

富邦人壽奪國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」 本屆唯一獲獎壽險業

新光人壽獲「國家品牌玉山獎」五大獎 無障礙網路投保獲肯定

連續11年獲肯定 台灣人壽勇奪《國家品牌玉山獎》4大獎殊榮

相關新聞

川習會前市場觀望 新台幣量縮翻貶收31.716元

台股今天收盤強勢突破4萬8000點大關，並改寫歷史新高，帶動新台幣匯率走揚，不過川習會即將登場，觀望氛圍轉濃，午後部分外...

央行放寬第2屋貸款至7成 房仲全聯會調查：近5成盼取消成數上限

央行日前鬆綁房市信用管制，將自然人第2戶購屋貸款成數上限由6成提高至7成，不過，房仲全聯會最新調查顯示，民眾對第2屋貸款仍期待進一步鬆綁，49.8%受訪者認為應取消貸款成數上限，回歸銀行自行評估；對於目前第2屋不得有寬限期的限制，也有約7成受訪者支持提供不同年期的寬限期。

遠銀Bankee推10年期信貸 高收入族群最高可貸700萬元

全台信貸需求持續升溫！根據金管會銀行局數據，2026年上半年「其他個人消費貸款」增幅達4.42%，高於2024年同期的2.69%與2025年同期的2.96%。看準具一定收入條件、同時有投資及大額資金運用需求的客群，遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，最高可貸700萬元，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。

央行放寬房市管制 房仲全聯會：五成希望取消貸款上限、逾七成需寬限期

歷經兩年的第七波信用管制措施，讓房市短期投機買賣大減，今年9月17日第3季央行理監事會議決議「順應民意」，將第二屋貸款成數從六成放寬至七成，惟近五成民眾希望取消貸款成數上限，由行庫自行評估放款成數，亦有七成民眾認為購買第二屋應提供寬限期，讓購屋理財資金更有彈性。

玉山金控併購三商保代 公平會點頭放行：無限制競爭疑慮

公平會23日宣布，玉山金控（2884）擬取得三商美邦保險代理人全部已發行股份，並將三商保代納入玉山金控體系。公平會審查認為，這樁併購對國內保險代理人市場結構影響有限，沒有顯著限制競爭疑慮，因此決議不禁止結合。

玉山金控併購三商保代 無限制競爭疑慮…公平會點頭通過

公平會今天委員會議決議，玉山金融控股股份有限公司與三商美邦保險代理人股份有限公司結合案，因沒有顯著的限制競爭疑慮，不禁止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。