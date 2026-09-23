國泰戶外寫生吸引近萬人參加 親子揮灑快樂生活

國泰全國兒童繪畫比賽邁入第51屆，戶外寫生活動前進高雄凹子底森林公園、彰化延平公園、新北仁愛公園三地舉辦，吸引近萬人參與，感受許多親子對繪畫的熱愛，一家人席地而坐，在藍天與綠蔭映襯下，拿畫筆用色彩描繪下眼前的美好場景。

今年以「一起創造快樂生活」為徵畫主題，鼓勵孩童化身「生活觀察家」，從日常生活出發，描繪與家人、朋友相處的溫暖時刻，及親近自然環境的美好片段；國泰人壽協理廖昶超感謝所有參與志工與親子搭檔，鼓勵大家常懷「平安昨天、快樂今天、健康明天」的人生態度，期許孩子能「一直畫、一起畫、畫一輩子。」

同場宣導金融防詐

為讓繪畫活動結合金融教育，國泰的詐騙防衛隊，與各地警局「金警聯手」推出「防詐宣導」關卡，由於當前各類金融詐騙手法層出不窮、日新月異，防詐意識必須隨時更新，從小培養正確金融觀念，藉由挑戰用輕鬆方式把反詐DNA灌輸到民眾心中。

健康環保永續互動

現場規劃多個結合健康、環保與永續概念的互動攤位，吸引民眾排隊參加；而繳交戶外寫生作品後，可兌換專屬紀念品並參加抽獎，獎項有智慧藍芽耳機、飯店住宿券、樂高禮盒等豐富好禮，讓現場氣氛在抽獎時掀起一波高潮。

手作DIY親子也同樂

今年開設的「咖啡香永續磚」手作DIY課程，也深受親子歡迎，利用咖啡渣創造出永續的造型質感香氛磚，推出便登記額滿，成為最受歡迎的體驗活動；而魔術秀、折氣球跟造型棉花糖攤位更是吸引親子目光，排隊人潮滿滿不斷。

從新竹來參加的劉同學，專注描繪眼前情景，細緻呈現遊戲地墊上的落葉，六年級的他準備要挑戰美術班，認真想要重現公園景緻，他說「寫生就是要把看到的畫出來，你看梯子邊有光，要用白色水彩表現」；劉媽媽說，第一次參加國泰戶外寫生活動，覺得場地很舒服、工作人員很熱情，「謝謝國泰的用心，尤其孩子本來只想宅在家不出門，結果看到他認真作畫，超出我的預期，真的很感動！」

從台中前進彰化 同窗4家相約現場同樂會

曾上過畫畫課的邱家妹妹發揮創意，以「世界地球村」為發想，一筆一畫勾勒出心目中的快樂生活，童趣又純真的筆觸超吸睛。邱媽媽透露，這次特地帶著孩子從台中殺來彰化放電，與昔日彰化高商的同窗好友相聚，浩浩蕩蕩集結4個家庭大陣仗相約同樂。邱媽媽笑說，現在能讓全家大小一起沉浸其中、大人、小孩都有得玩的優質親子活動真的不多，「有這樣的活動真不錯，看到這樣的機會，二話不說一定要報名參加」。

第51屆國泰兒童繪畫比賽即日起開始收件，主題為「一起創造快樂生活」，徵件至9月30日止，有興趣參加的家長跟小朋友們，別忘了上專屬網站報名，展現你的色彩主張。

國泰兒繪比賽戶外寫生吸引許多親子參與，共度美好時光。圖／國泰金控提供

造型氣球十分吸睛，深受親子搭檔歡迎。圖／國泰金控提供

國泰詐騙防衛隊在戶外寫生活動現場進行宣導，傳遞反詐原則。圖／國泰金控提供