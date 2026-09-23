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川習會前市場觀望 新台幣量縮翻貶收31.716元

中央社／ 台北23日電
川習會即將登場，觀望氛圍轉濃，午後部分外資反手匯出，加上美元走強，匯價震盪翻貶，收盤收31.716元，貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至20.79億美元。記者黃仲明／攝影
川習會即將登場，觀望氛圍轉濃，午後部分外資反手匯出，加上美元走強，匯價震盪翻貶，收盤收31.716元，貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至20.79億美元。記者黃仲明／攝影

台股今天收盤強勢突破4萬8000點大關，並改寫歷史新高，帶動新台幣匯率走揚，不過川習會即將登場，觀望氛圍轉濃，午後部分外資反手匯出，加上美元走強，匯價震盪翻貶，收盤收31.716元，貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至20.79億美元。

美國總統川普表態無意約束AI發展，加上國際油價回落，均提振市場風險偏好，美股主要指數漲跌互見，與台股關聯性高的費城半導體指數上揚256.65點，相對強勢。

台股今天開高震盪重登48000點關卡，終場上漲357.12點，收在48157.29點，再創台股收盤歷史新高。台股強勢攻高，吸引外資持續加碼，今天買超台股373.13億元，呈現連5買，累計買超逾2000億元。

新台幣兌美元今天以31.69元開盤，而後在熱錢流入帶動之下，升抵盤中高點31.655元，不過午後部分外資反手匯出，加上美元走強、亞幣承壓，新台幣震盪翻貶；中秋連假將至，市場操作也轉趨保守，成交量大幅萎縮。

外匯交易員指出，今天股匯成交量能都明顯縮水，一方面是連假將至，投資人操作通常會轉趨保守，另一方面，川習會即將登場，預期將觸及關稅、AI發展以及地緣政治相關議題，市場審慎看待，傾向先按兵不動。

觀察主要亞幣走勢，根據央行統計，美元指數今天上漲0.22%，亞幣紛紛示弱，日圓續跌0.02%，新台幣小貶0.03%，人民幣貶值0.08%，韓元下跌0.25%。

川習會 新台幣 台股 美股 國際油價 美元

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