央行放寬房市管制 房仲全聯會：五成希望取消貸款上限、逾七成需寬限期

歷經兩年的第七波信用管制措施，讓房市短期投機買賣大減，今年9月17日第3季央行理監事會議決議「順應民意」，將第二屋貸款成數從六成放寬至七成，惟近五成民眾希望取消貸款成數上限，由行庫自行評估放款成數，亦有七成民眾認為購買第二屋應提供寬限期，讓購屋理財資金更有彈性。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），2026年9月針對「2026年購置第2屋計畫」進行網路民調，回收問卷調查結果顯示，55.2%民眾表示目前有規劃買第二間房。而第二間房的用途中，超過五成以自用為主，近三成規劃買來長期出租，16.1%要用來短期投資。

另外，近五成民眾認為，購買第二屋貸款成數應取消上限、回歸銀行機構自行評估，29.4%認為無需調整；購買第二屋是否應提供寬限期，39%民眾認為應提供三年內的寬限期、族群認同比重又以31~40歲受訪者最多；其次有34.8%國人認為應提供三到五年的寬限期，族群中又以占比近五成的51~60歲民眾最多。而16.4%的人則認為不應提供寬限期。

換屋族須簽切結18個月內出售原居住房屋部分，28.6%人認為政策無須調整，26.6%受訪者認為應調整回到12個月出售原屋，20%民眾則認為應擴大至24個月賣掉原居住屋。

有趣的是，在台股不斷朝新高挺進之下，高達60.2%民眾認為股票是最佳理財工具，50.4%國人認為是房地產，認為定存是最佳理財工具的受訪民眾則有27.2%。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，第2屋購買自用的需求很多，包括先買後賣、異地就業就學、持份繼承、樂齡養老、子女分戶、照顧父母等等，購買第2屋有許多非投資性的因素，此次調查中有50.7%的購屋目的為自用，並非所有購買第2屋都是要拿來投資的。央行順應民意將第2屋貸款成數放寬至7成，樂見央行逐漸放寬購屋枷鎖。

在本次調查中，有近5成民眾希望取消貸款上限，回歸行庫自行評估，王瑞祺表示，自2年前實施信用管制以來，行庫深怕違反央行規範，放款採取嚴格審查，這次央行雖將上限提升至七成，但仍需行庫積極配合，民眾才能貸到7成；另有7成民眾認為應該提供寬限期，其中34.8%認為應給予3-5年寬限期，39.0%認為應提供3年以內，盼政府能重視，未來持續放寬購置第2屋的限制，提供寬限期。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則認為，調查顯示，民眾對於「切結18個月售出原屋」相對無感，28.6%認為無需放寬、26.6%認為應回到12個月，20.0%認為應放寬至24個月，顯示該項條件並非民眾關切的重點，央行延長切結時間至18個月，對提升購屋意願很有限。

他表示，目前六成(60.2%)民眾心中最佳的理財工具為股票，其次才是房地產(50.4%)，國內資金明顯轉向股市，更有不少股市投資者抵押不動產，融資投資股市，金融風險不減反增，一旦股市出現反轉，房地產業可能反而被拖累受害，政府應預先建立防火機制。

王瑞祺最後表示，取消貸款成數上限及提供寬限期，是自用購屋民眾心聲，適度引導股市資金回歸房市，才是降低整體金融風險的最佳管控方式。