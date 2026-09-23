資金需求升溫 Bankee推10年期信貸最高700萬元

根據金管會銀行局數據，2026年上半年「其他個人消費貸款」增幅達4.42%，高於2024年同期的2.69%與2025年同期的2.96%，顯示民眾資金需求明顯增溫，也與近期投資市場熱絡、資金運用需求升高相互呼應。遠東商銀Bankee社群銀行推出10年期「Bankee成益迅信貸」，最高可貸新台幣700萬元，透過拉長還款期間降低月付成本，創造出更大的資金效益。

以貸款200萬元、年利率3.23%試算，10年期每月還款約1萬9,526元，7年期每月還款約2萬6,635元，兩者每月相差7,109元，一年即相差8萬5,308元的可調度現金流。

Bankee 表示，10年期的價值不只是減輕月付壓力，而是讓大額資金先投入既定用途的同時，每月仍能保留更多現金流，持續因應市場機會與其他資金配置需求。站在資金運用的角度，當每月的還款成本降低，等於直接放大了這筆資金所能創造的「每月實質投資報酬率」。 透過 10 年期的設計，客戶能在總資金成本與每月現金流之間找到最佳平衡，讓借出來的每一塊錢，都能發揮極大化的資金效益。

「Bankee成益迅信貸」申貸金額為新台幣200萬元至700萬元，最長還款期間10年，專案年利率3.23%起，開辦費777元；申貸人須符合個人年收入110萬元以上、信用條件良好等資格，實際核貸金額、利率及期間仍依個別授信審核結果而定。