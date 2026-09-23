玉山金控併購三商保代 公平會點頭放行：無限制競爭疑慮

富邦人壽榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」及3項玉山獎，共計4項大獎，商品創新、數位服務及經營績效三面向皆獲肯定。其中，「傑出企業類全國首獎」為本屆唯一壽險業者摘下此最高榮譽；而「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」及「富邦人壽APP－簡單、貼心、隨行的智慧保險服務」則雙雙榮獲「最佳產品類玉山獎」，展現富邦人壽持續以客戶需求為核心，深化保障創新與數位服務的卓越成果。

2026-09-23 16:31