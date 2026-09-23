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玉山金控併購三商保代 公平會點頭放行：無限制競爭疑慮
公平會23日宣布，玉山金控（2884）擬取得三商美邦保險代理人全部已發行股份，並將三商保代納入玉山金控體系。公平會審查認為，這樁併購對國內保險代理人市場結構影響有限，沒有顯著限制競爭疑慮，因此決議不禁止結合。
公平會表示，玉山金控與三商保代的營業額均達《公平交易法》規定的結合申報門檻，且沒有符合免申報的除外情形，因此玉山金控依法向公平會提出結合申報。
至於市場競爭影響，公平會指出，玉山金控旗下玉山銀行與三商保代都有從事保險代理人業務，雙方業務具有水平重疊，因此這次交易屬於水平結合。
公平會評估，玉山金控與三商保代結合後，對國內保險代理人市場結構影響相當有限，加上目前國內從事保險代理人業務的業者眾多，市場競爭仍相當激烈，因此認定這樁交易沒有顯著限制競爭疑慮，依《公平交易法》第13條第1項規定，決議不禁止結合。
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