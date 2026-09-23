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玉山金控併購三商保代 無限制競爭疑慮…公平會點頭通過
公平會今天委員會議決議，玉山金融控股股份有限公司與三商美邦保險代理人股份有限公司結合案，因沒有顯著的限制競爭疑慮，不禁止結合。
公平會表示，玉山金控擬取得三商保代全部已發行股份，並納入其金融控股體系中，因2家公司營業額均達到公平交易法規定的結合申報門檻，由玉山金控依法向公平會申報結合。
公平會說明，玉山金控所屬子公司玉山銀行與三商保代於保險代理人業務具有水平重疊關係，屬於水平結合，而玉山金控與三商保代結合後，對保險代理人市場結構影響相當有限，且國內從事保險代理人業務的事業眾多，市場競爭激烈，尚無顯著限制競爭疑慮，因此決議不禁止結合。
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