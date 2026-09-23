臺灣指數公司攜手永豐投顧推動聯合議合 盼深化永續溝通

為深化機構投資人與上市櫃企業的永續溝通，臺灣指數公司與永豐投顧合作推動聯合議合服務，結合臺灣指數公司IR議合服務平台（IR Engage）的議合服務與TIP台灣永續評鑑，以及永豐投顧長期累積的總經、產業及ESG研究與議合經驗，協助機構投資人落實盡職治理，也為上市櫃企業建立更有效率的投資人溝通管道。雙方於9月底首度合辦兩場聯合議合，邀請東元（1504）及遠東新（1402）ESG高階主管與投資人關係團隊參與，吸引逾40家海內外機構投資人，就企業永續議題以及企業價值提升計畫進行深度交流。

臺灣指數公司總經理潘景華表示，9月份推出新版IR議合服務平台，升級IR服務、議合服務、ESG資訊服務、及法說會服務四大核心功能，透過電子化方式串聯上市櫃企業與機構投資人。平台會員可透過議合媒合功能主動發起邀請，進行實體、線上訊息與會議溝通及議合里程碑追蹤，上市櫃企業與機構投資人更便利的交流管道，降低雙方建立聯繫與安排議合的門檻。

潘景華進一步表示，此次與永豐投顧合作推動聯合議合，結合雙方優勢與經驗，企業與機構投資人從建立連結走向深度對話，協助企業掌握機構投資人關注議題，也讓投資人能直接且深入了解企業ESG推動成果與未來發展方向。

永豐投顧總經理黃柏棠表示，永豐長期深耕ESG研究，也是本土唯一提供ESG議合之投顧，致力為機構投資人提供專業的研究與投資建議，希望發揮永豐投顧研究優勢，協助投資人聚焦具財務重大性的永續議題，並透過議合進一步了解企業的實際作法、推動進程與面臨的挑戰。

東元分享自2022年起即參考較適用的歐盟永續分類標準（EU Taxonomy），針對核心業務的營收、資本支出及營運支出進行相關揭露，提供投資人評估公司永續經濟活動及轉型進程的重要參考。

遠東新則表示，目前已著手準備相關揭露作業，預計於年底成為紡織業首家揭露永續經濟活動營收符合比例的企業，進一步提升投資人對公司永續營運與轉型成果的掌握。