富邦人壽奪國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」 本屆唯一獲獎壽險業

富邦人壽榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」及3項玉山獎，共計4項大獎，商品創新、數位服務及經營績效三面向皆獲肯定。其中，「傑出企業類全國首獎」為本屆唯一壽險業者摘下此最高榮譽；而「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」及「富邦人壽APP－簡單、貼心、隨行的智慧保險服務」則雙雙榮獲「最佳產品類玉山獎」，展現富邦人壽持續以客戶需求為核心，深化保障創新與數位服務的卓越成果。

富邦人壽總經理陳世岳表示，保險的價值不僅在於風險保障，更在於陪伴民眾因應人生不同階段需求。面對社會環境快速變遷與日益多元的保障需求，富邦人壽始終秉持以人為本的精神，持續傾聽客戶聲音，將保障理念融入商品設計，並導入AI數位應用於服務流程之中，致力為客戶提供更周全、更貼近需求的服務體驗。

依據衛福部統計，癌症已連續44年位居國人十大死因之首。富邦人壽洞察癌症治療型態轉變及民眾保障需求，推出「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」，突破傳統醫療險多以住院作為理賠要件的限制，率先將癌症門診醫療納入實支實付保障範圍，只要超過自負額並在條款約定限額範圍內皆可申請理賠，有效補足癌症患者非住院治療的保障缺口。

隨著精準醫療發展，標靶治療、免疫療法等新式癌症治療日益普及，許多療程已轉由門診進行，高額醫療支出也成為患者與家庭的重要負擔。「愛實在」具備以下特色：一、癌症醫療費用實支實付，癌症住院及門診醫療都能理賠；二、提供三種計劃自由選，拉高醫療險額度讓保障更齊全，使「癌症實支補充包」涵蓋更廣。透過實支實付設計，協助民眾提前建構完善癌症醫療防護網，提升癌症醫療選擇權與治療品質。

為使保戶能更便利地享有完整數位保險服務，富邦人壽APP以「簡單、貼心、隨行」三大設計理念，全面重塑系統架構與操作體驗，並整合會員平台為單一入口，使用者可依需求開通一般會員、交易會員、網路投保及幸福more等四項權限。

富邦人壽APP登入後即可於「我的保單概況」一覽有效保單資訊，包含保單數量、保障內容與保單價值等；同時以視覺化保障視圖呈現11項關鍵保障，涵蓋身故、醫療、癌症、失能等主要保障類型，協助保戶快速掌握自身保障缺口。此外，APP串接24小時AI智能客服，「一句通」提供即時問答與服務引導功能。

富邦人壽持續運用數位科技深化客戶服務，讓APP不只是保戶的行動服務入口，更成為值得信賴的「隨身業務員」，提供貼近需求、隨時相伴的保障服務。

富邦人壽憑藉穩健經營成果及企業治理表現，榮獲「傑出企業類」首獎殊榮。面對國際政經環境變動與不確定性，富邦人壽持續展現經營韌性，2026年累計前八月稅後純益達651.7億元，年增79.6%，獲利及財務表現均居業界領先地位。在人才培育方面，持續建構完整內外勤人才發展體系，透過管理人才培育、專業職能訓練、證照養成課程及數位學習平台等多元機制，厚植員工專業能力與服務量能；在資訊安全方面，為台灣首家取得NIST CSF(美國國家標準暨技術研究院網路安全框架)驗證之金融機構；在企業社會責任方面，持續投入環境保護、弱勢關懷、健康促進及心理支持等多元公益行動，並連續三年於金管會「公平待客原則評核」及「永續金融評鑑」名列壽險業前25%，彰顯企業穩健發展與永續治理的堅實實力。