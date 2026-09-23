快訊

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦人壽奪國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」 本屆唯一獲獎壽險業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽獲國家品牌玉山獎四項大獎，由行政院祕書長張惇涵(左)頒獎，富邦人壽資深副總經理黃國祥(右)代表領獎。圖／富邦人壽提供
富邦人壽獲國家品牌玉山獎四項大獎，由行政院祕書長張惇涵(左)頒獎，富邦人壽資深副總經理黃國祥(右)代表領獎。圖／富邦人壽提供

富邦人壽榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」及3項玉山獎，共計4項大獎，商品創新、數位服務及經營績效三面向皆獲肯定。其中，「傑出企業類全國首獎」為本屆唯一壽險業者摘下此最高榮譽；而「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」及「富邦人壽APP－簡單、貼心、隨行的智慧保險服務」則雙雙榮獲「最佳產品類玉山獎」，展現富邦人壽持續以客戶需求為核心，深化保障創新與數位服務的卓越成果。

富邦人壽總經理陳世岳表示，保險的價值不僅在於風險保障，更在於陪伴民眾因應人生不同階段需求。面對社會環境快速變遷與日益多元的保障需求，富邦人壽始終秉持以人為本的精神，持續傾聽客戶聲音，將保障理念融入商品設計，並導入AI數位應用於服務流程之中，致力為客戶提供更周全、更貼近需求的服務體驗。

依據衛福部統計，癌症已連續44年位居國人十大死因之首。富邦人壽洞察癌症治療型態轉變及民眾保障需求，推出「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」，突破傳統醫療險多以住院作為理賠要件的限制，率先將癌症門診醫療納入實支實付保障範圍，只要超過自負額並在條款約定限額範圍內皆可申請理賠，有效補足癌症患者非住院治療的保障缺口。

隨著精準醫療發展，標靶治療、免疫療法等新式癌症治療日益普及，許多療程已轉由門診進行，高額醫療支出也成為患者與家庭的重要負擔。「愛實在」具備以下特色：一、癌症醫療費用實支實付，癌症住院及門診醫療都能理賠；二、提供三種計劃自由選，拉高醫療險額度讓保障更齊全，使「癌症實支補充包」涵蓋更廣。透過實支實付設計，協助民眾提前建構完善癌症醫療防護網，提升癌症醫療選擇權與治療品質。

為使保戶能更便利地享有完整數位保險服務，富邦人壽APP以「簡單、貼心、隨行」三大設計理念，全面重塑系統架構與操作體驗，並整合會員平台為單一入口，使用者可依需求開通一般會員、交易會員、網路投保及幸福more等四項權限。

富邦人壽APP登入後即可於「我的保單概況」一覽有效保單資訊，包含保單數量、保障內容與保單價值等；同時以視覺化保障視圖呈現11項關鍵保障，涵蓋身故、醫療、癌症、失能等主要保障類型，協助保戶快速掌握自身保障缺口。此外，APP串接24小時AI智能客服，「一句通」提供即時問答與服務引導功能。

富邦人壽持續運用數位科技深化客戶服務，讓APP不只是保戶的行動服務入口，更成為值得信賴的「隨身業務員」，提供貼近需求、隨時相伴的保障服務。

富邦人壽憑藉穩健經營成果及企業治理表現，榮獲「傑出企業類」首獎殊榮。面對國際政經環境變動與不確定性，富邦人壽持續展現經營韌性，2026年累計前八月稅後純益達651.7億元，年增79.6%，獲利及財務表現均居業界領先地位。在人才培育方面，持續建構完整內外勤人才發展體系，透過管理人才培育、專業職能訓練、證照養成課程及數位學習平台等多元機制，厚植員工專業能力與服務量能；在資訊安全方面，為台灣首家取得NIST CSF(美國國家標準暨技術研究院網路安全框架)驗證之金融機構；在企業社會責任方面，持續投入環境保護、弱勢關懷、健康促進及心理支持等多元公益行動，並連續三年於金管會「公平待客原則評核」及「永續金融評鑑」名列壽險業前25%，彰顯企業穩健發展與永續治理的堅實實力。

富邦人壽 壽險業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光人壽獲「國家品牌玉山獎」五大獎 無障礙網路投保獲肯定

連續11年獲肯定 台灣人壽勇奪《國家品牌玉山獎》4大獎殊榮

活出健康的百歲模樣！南山人壽與南山產物榮獲國家品牌玉山獎

磊山保經連14年獲國家品牌玉山獎 再奪傑出企業獎、傑出企業領導人獎

相關新聞

新台幣貶0.8分 收31.716元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.716元，貶0.8分，成交金額14.79億美元

富邦人壽奪國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」 本屆唯一獲獎壽險業

富邦人壽榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」及3項玉山獎，共計4項大獎，商品創新、數位服務及經營績效三面向皆獲肯定。其中，「傑出企業類全國首獎」為本屆唯一壽險業者摘下此最高榮譽；而「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」及「富邦人壽APP－簡單、貼心、隨行的智慧保險服務」則雙雙榮獲「最佳產品類玉山獎」，展現富邦人壽持續以客戶需求為核心，深化保障創新與數位服務的卓越成果。

8月M1B、M2年增率出爐 分別下降為6.65%及6.79%

央行公布8月M1B及M2年增率，分別下降為6.65%及6.79%。M2年增率下降主要係外匯存款及活期儲蓄存款成長減緩。累計本年1至8月平均M1B及M2年增率分別為7.71%及6.62%。

活出健康的百歲模樣 南山人壽與南山產物榮獲國家品牌玉山獎

誰說優雅老去只能默默退休？面對即將到來的超高齡社會，南山人壽與南山產物用滿滿的活力與陪伴，要和全台民眾一起翻轉對老化的想像！在剛公布的第23屆國家品牌玉山獎中，南山人壽及南山產物憑藉貼心的保險設計與具溫度的品牌創新理念，一舉抱回「傑出企業類」、「最佳產品類」與「最佳人氣品牌類」2項全國首獎、8項玉山獎，共計10個獎項。

磊山保經連14年獲國家品牌玉山獎 再奪傑出企業獎、傑出企業領導人獎

磊山保險經紀人再傳捷報，榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」及「傑出企業領導人獎」雙項殊榮。其中，「傑出企業獎」已連續14年獲獎；業務總經理林世德則第三度獲頒「傑出企業領導人獎」，展現磊山在企業經營、人才培育、科技創新與社會責任上的長期成果。

台灣指數公司攜永豐投顧推聯合議合 搭企業與機構投資人永續溝通橋梁

為深化機構投資人與上市櫃企業的永續溝通，台灣指數公司與永豐投顧合作推動聯合議合服務，結合台灣指數公司IR議合服務平台（IR Engage）的議合服務與TIP台灣永續評鑑，以及永豐投顧長期累積的總經、產業及ESG研究與議合經驗，協助機構投資人落實盡職治理，也為上市櫃企業建立更有效率的投資人溝通管道。雙方於9月底首度合辦兩場聯合議合，邀請東元（1504）及遠東新（1402）ESG高階主管與投資人關係團隊參與，吸引逾40家海內外機構投資人，就企業永續議題以及企業價值提升計畫進行深度交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。