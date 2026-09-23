8月M1B、M2年增率出爐 分別下降為6.65%及6.79%

央行公布8月M1B及M2年增率，分別下降為6.65%及6.79%。M2年增率下降主要係外匯存款及活期儲蓄存款成長減緩。累計本年1至8月平均M1B及M2年增率分別為7.71%及6.62%。

8月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.93%；年增率由上月底之9.08%上升為9.43%，主要係對民間部門及公營事業債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為7.69%，高於上月底之7.40%。