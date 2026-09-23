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活出健康的百歲模樣 南山人壽與南山產物榮獲國家品牌玉山獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽及南山產物於第23屆國家品牌玉山獎中一舉榮獲「傑出企業類」與「最佳人氣品牌類」10項大奨。圖／南山人壽提供
南山人壽及南山產物於第23屆國家品牌玉山獎中一舉榮獲「傑出企業類」與「最佳人氣品牌類」10項大奨。圖／南山人壽提供

誰說優雅老去只能默默退休？面對即將到來的超高齡社會，南山人壽與南山產物用滿滿的活力與陪伴，要和全台民眾一起翻轉對老化的想像！在剛公布的第23屆國家品牌玉山獎中，南山人壽及南山產物憑藉貼心的保險設計與具溫度的品牌創新理念，一舉抱回「傑出企業類」、「最佳產品類」與「最佳人氣品牌類」2項全國首獎、8項玉山獎，共計10個獎項。

從投保理賠的細節照顧、科技防詐，到照顧搜救英雄的毛孩保障，南山展現出專業金融機構的暖心陪伴，讓長壽不再是社會負擔，而是充滿無限可能的「長壽紅利」。

在保險商品與服務的精進上，南山人壽以「幸福憶百健康終身保險（DMA）」及「長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」榮獲「最佳產品類」肯定。

「幸福憶百（DMA）」以失智風險管理為核心，透過輕度失智及中重度失智分階段給付設計，提供一次性保險金支持，協助保戶及家庭因應不同階段的醫療、治療與照護需求。

「LTC4C」則優化長照理賠申領流程，連續給付保險金達四期後，自第五期（含）起，保戶僅需提供生存證明（如身分證正反面影本）及保險金申請書，免再逐期提供診斷證明及評估量表，大幅減輕保戶及家屬往返醫院的負擔。

除了理賠服務，南山人壽更將關懷延伸至日常生活，開創「S.M.A.R.T.」失智關懷對策，以「失智不孤單，南山做你的靠山 航向 S.M.A.R.T. 百歲人生」榮獲「最佳人氣品牌類」。南山人壽推動「簡單學、簡單吃、簡單動」倡議，不僅將衛教資訊翻譯成印尼語等多國語言，也邀請韓國人氣啦啦隊成員安芝儇拍攝《大腦保健體操》影片，教導大家如何在日常輕鬆運動。

同時，南山人壽亦以「智造你的每一刻」專案獲得人氣品牌肯定，透過自主研發的「黃金眼AI防詐模型」、業界首創的失智測驗小遊戲「腦力陪跑員」客製化衛教服務及「保單安心聯絡人」機制，打造兼具溫度與智慧的全方位服務。

南山產物此次亦斬獲三項肯定！在「傑出企業類」已連續四年名列金管會公平待客原則評核前25%，為產險業唯一連續四年入列業者；在「最佳人氣品牌類」方面，則以「數位網路投保-重塑品牌體驗」獲獎，透過車體險線上自動核保、免勘車免回傳要保書、自動串接車籍等機制減少人工審核，帶動2025年網路投保件數呈雙位數成長。而獲「最佳產品類」的全台首張「執勤犬保險」，將戰爭、天災與特殊勤務風險納入保障，截至2026年7月底已累計承保280隻執勤犬，讓保險保障進一步延伸至搜救、緝毒等公共任務。

南山人壽與南山產物始終堅持「以人為本、誠信、利他、溫暖」的永續經營理念。未來將持續串聯各界資源，給予全台民眾最溫柔而強大的支持，讓大家都能從容擁抱充滿希望的百歲人生，實現「未來，有備而來」的品牌承諾！

南山人壽 健康

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