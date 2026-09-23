磊山保經連14年獲國家品牌玉山獎 再奪傑出企業獎、傑出企業領導人獎

磊山保險經紀人再傳捷報，榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」及「傑出企業領導人獎」雙項殊榮。其中，「傑出企業獎」已連續14年獲獎；業務總經理林世德則第三度獲頒「傑出企業領導人獎」，展現磊山在企業經營、人才培育、科技創新與社會責任上的長期成果。

國家品牌玉山獎「傑出企業獎」評選涵蓋經營績效、創新研發、服務品質、競爭優勢及企業願景等面向。磊山連續14年獲獎，不僅代表單一年度表現，更反映企業長期維持穩健成長與持續創新的經營能力。

磊山成立16年來，從71位夥伴成長至近2,000人，年度保費由1.69億元提升至137.4億元，規模成長逾81倍。磊山保經總經理許弘偉表示：「磊山追求的不只是規模成長，更重要的是建立能夠長期發展的文化、制度與人才平台。我們始終以『可大、可久、可敬』作為持續向上發展的經營思維，在組織規模擴大的同時，也持續強化人才、服務與經營體質，期望企業成長的同時，也能成就人才、守護客戶，並為社會創造正向價值。」

這樣的經營理念，也持續獲得不同專業評鑑肯定。近年磊山獲獎領域橫跨企業永續、保險專業、人才培育、客戶服務與文化公益；2025年單一年度取得16項獎項與認證，2026年再獲《遠見》ESG企業永續獎、人文企業獎、ASSET永續典範獎，並於第28屆保險信望愛獎獲得7項殊榮。不同評鑑體系的持續肯定，進一步驗證磊山兼具創新、穩健與高標準的經營能力。

第三度獲頒「傑出企業領導人獎」的業務總經理林世德，身為磊山接班世代，在進入經營管理職前，選擇從第一線保險業務做起，從零累積客戶，親身經歷缺乏既有人脈與資源下的市場開發與客戶經營。之後歷任業務總監、業務支援部經理、資訊長，並於2020年接任業務總經理。

第一線經驗也成為他推動制度與科技的重要基礎。近年磊山陸續導入智慧機器人助理TIA、保險規劃與數位管理平台BMS、儲蓄險提案系統DREW及「磊山e管家」，從業務使用情境與第一線需求出發，降低行政負擔、提升服務效率。

林世德表示：「科技不是取代人，而是把時間還給人。」透過制度、科技與人才培育，讓第一線夥伴能把更多時間投入理解客戶需求、風險規劃與長期服務，是磊山持續推動數位轉型的核心方向。

企業規模持續成長的同時，磊山亦長期推動「帶狀公益」，支持兒童教育、藝術文化、偏鄉照顧、弱勢扶助及高齡關懷。成立16年來，公益募款與投入累計逾2億元；2026年「讓愛看見希望」公益月募集逾1,409萬元，吸引1,662人響應，全數投入11項公益專案。

面對超高齡社會、AI科技發展與跨世代財富傳承需求，磊山將持續深化保險專業、人才培育與數位服務，並布局高資產服務、家族辦公室及AI應用。磊山表示，連續14年榮獲國家品牌玉山獎，是對長期經營成果的肯定，也是一份持續前進的責任。未來將持續深化專業、成就人才，並以企業力量回饋社會，實踐「在一起，更美好」的品牌精神。