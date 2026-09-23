台灣指數公司攜永豐投顧推聯合議合 搭企業與機構投資人永續溝通橋梁

為深化機構投資人與上市櫃企業的永續溝通，台灣指數公司與永豐投顧合作推動聯合議合服務，結合台灣指數公司IR議合服務平台（IR Engage）的議合服務與TIP台灣永續評鑑，以及永豐投顧長期累積的總經、產業及ESG研究與議合經驗，協助機構投資人落實盡職治理，也為上市櫃企業建立更有效率的投資人溝通管道。雙方於9月底首度合辦兩場聯合議合，邀請東元（1504）及遠東新（1402）ESG高階主管與投資人關係團隊參與，吸引逾40家海內外機構投資人，就企業永續議題以及企業價值提升計畫進行深度交流。

台灣指數公司總經理潘景華表示，9月推出新版IR議合服務平台，升級IR服務、議合服務、ESG資訊服務、及法說會服務四大核心功能，透過電子化方式串聯上市櫃企業與機構投資人。平台會員可透過議合媒合功能主動發起邀請，進行實體、線上訊息與會議溝通及議合里程碑追蹤，上市櫃企業與機構投資人更便利的交流管道，降低雙方建立聯繫與安排議合的門檻。

潘景華表示，此次與永豐投顧合作推動聯合議合，結合雙方優勢與經驗，企業與機構投資人從建立連結走向深度對話，協助企業掌握機構投資人關注議題，也讓投資人能直接且深入了解企業ESG推動成果與未來發展方向。

永豐投顧總經理黃柏棠表示，永豐長期深耕ESG研究，也是本土唯一提供ESG議合之投顧，致力為機構投資人提供專業的研究與投資建議，希望發揮永豐投顧研究優勢，協助投資人聚焦具財務重大性的永續議題，並透過議合進一步了解企業的實際作法、推動過程與面臨的挑戰。

兩場聯合議合中，「綠色營收」成為機構投資人共同關注的焦點，亦即企業營收符合主管機關第二版《永續經濟活動認定參考指引》的比例。該指引自2022年推出第一版，明確界定具環境永續效益的經濟活動，引導金融資金投入減碳及綠色轉型。因此，東元及遠東新的永續經濟活動營收符合比例，以及相關資本支出與轉型規劃，均成為此次投資人關注的重要議題，也期待企業未來在企業價值提升計畫中有更多著墨。

東元分享自2022年起即參考較適用的歐盟永續分類標準（EU Taxonomy），針對核心業務的營收、資本支出及營運支出進行相關揭露，提供投資人評估公司永續經濟活動及轉型過程的重要參考。

隨著主管機關持續推動機構投資人落實盡職治理，投資人除了掌握企業財務及營運表現外，對環境、社會及公司治理等永續議題的溝通需求也更為殷切，如何與被投資企業建立有效且持續高效的溝通機制，已成為落實盡職治理的重要一環。

台灣指數公司與永豐投顧攜手，透過示範場次累積聯合議合實務經驗，鼓勵投資人運用IR議合服務平台，並從議題設定、溝通安排到後續追蹤，逐步建立更完整的議合流程，提升參與議合便利性與效率，進一步發揮金融業對企業永續發展的實質影響力，更達到協助上市櫃公司與機構投資人之間長期、雙向且具建設性的永續溝通橋梁。