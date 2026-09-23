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中信銀扮領航者分享亞太融資新局 成台灣唯一受邀金融業者參與論壇

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託銀行企業融資處處長廖淳霖（左二）受邀出席法商東方匯理銀行「數位基礎設施融資研討會」，為台灣唯一受邀金融業者。圖／主辦單位提供
中國信託銀行企業融資處處長廖淳霖（左二）受邀出席法商東方匯理銀行「數位基礎設施融資研討會」，為台灣唯一受邀金融業者。圖／主辦單位提供

中信銀發展資本市場業務能力備受國際青睞，於9月15日、16日分別受法商東方匯理銀行（Crédit Agricole CIB）與亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）邀請，前往新加坡參與東方匯理銀行數位基礎設施融資研討會（Crédit Agricole CIB Digital Infrastructure Conference）與APLMA年度論壇，由中國信託銀行企業融資處處長廖淳霖擔任講者，與全球企業及金融同業代表共同探討數位基礎設施產業的發展前景，並分析全球變局下的亞太融資趨勢。活動現場交流熱絡，兩場論壇共吸引逾千位專業人士交流，中國信託銀行為論壇活動中唯一受邀之台灣金融業者，凸顯中國信託銀行於資本市場業務之領導地位。

中國信託銀行觀察發現，若要關注具備引資潛力的數位基礎設施資產，關鍵在於其製造商是否具備長期且可預測的現金流、優質的客戶基礎，以及穩健的交易架構設計，包括長期契約保障之收入來源、完善的擔保與帳戶控管機制，方能將產業風險轉化為可管理的信用風險。隨著AI、雲端運算及數位服務需求快速成長，中國信託銀行亦積極拓展數位基礎設施融資業務，將業務版圖延伸至亞太及美國市場，透過專業融資能力支持資料中心（Data Center）及其他數位基礎設施專案的開發、建設與營運，並於近日完成亞太首件GMI Cloud圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU）聯貸案、DDSP於馬來西亞Data Center聯貸案等，協助客戶掌握全球數位轉型及AI發展所帶來的新興商機。

中國信託銀行在亞太聯貸市場領先台灣同業，亦已發展成具備印度、越南、印尼、菲律賓、日本、澳洲、馬來西亞、泰國、香港、新加坡等重點市場主辦聯貸案件的區域性金融機構，每年主辦數十件區域聯貸案件，服務對象涵蓋大型企業集團、金融機構、再生能源、Data Center與GPU之數位基礎設施相關企業，以及私募基金等；除提供跨境融資解決方案外，亦協助當地金融機構運用互換貨幣的交易方式融資，展現跨市場、跨幣別及跨據點的聯貸統籌能力。

中信銀 亞太 中國信託

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