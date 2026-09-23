元大證券響應金融回饋 投入弱勢關懷、教育培育、關懷客戶與防詐宣導

為響應金管會於2026年7月29日發布之「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，元大證券依循指引的三大行動面向：回饋社會、回饋客戶及回饋員工，秉持「信任金融、共好社會」理念，以長期、制度化且具社會影響力的行動回應各項社會需求，落實企業社會責任。

在回饋社會面向，元大證券持續參與1919食物銀行公益服務，由同仁協助將生活物資配送至經濟弱勢家庭，並進行關懷訪視，以實際行動提供支持與陪伴。本公司亦與弘道老人福利基金會合作，除了透過桌遊與互動遊戲陪伴長者、響應「寒冬助老專案」陪伴獨居長輩採買年貨外，今年更將參與弘道老人福利基金會「二手精品義賣會」活動，擴大實踐在地關懷。除了公益關懷，深信人才培育是促進社會進步與提升國家競爭力的重要基石，每年持續捐贈元大文教基金會，由基金會推動各項助學育才及社會回饋活動，協助青年學子拓展學習與發展機會。此外，本公司近年持續捐贈財團法人金融法制暨犯罪防制中心，協助提升銀髮族及校園族群的防詐意識及自我保護能力。

在回饋客戶面向，元大證券秉持著「以誠為本，以心待客」精神服務及關心客戶，並保護高齡客戶權益，由分公司主管落實每季執行高齡客戶季關懷作業，透過訪談確認高齡客戶是否為本人或買賣代理人下單以及關懷高齡客戶的身心狀態，並進行反詐宣導，提醒高齡客戶留意金融詐騙。元大證券亦攜手刑事警察局，將防詐宣導融入捐血、員工家庭日等各項活動中；並與台北市政府警察局信義分局共同推動公私協力犯罪預防宣導，除透過實體宣導品及防詐影片，將防詐訊息帶入捷運出口及影城等通勤族、上班族及商圈消費者之日常移動場景，更一同深入社區實體宣導，期望讓犯罪預防觀念更加貼近民眾日常生活。

在回饋員工面向，元大證券持續提供優於法令的個人化諮商服務及福利措施，與外部非營利專業心理諮商機構合作，協助同仁處理家庭、人際關係及法律等相關問題；公司也持續提供永續金融證照獎勵，提供課程費用補助，協助同仁考取「永續發展基礎與進階能力證照」。此外，每年舉辦員工家庭日，讓員工與家屬在歡樂參與之餘，也能更深入認識台灣各地的人文特色與城市故事。希望從身心照護、職能培育與家庭支持等不同面向，打造更具支持性的職場環境。

元大證券表示，未來將持續結合員工志工力量與公益夥伴資源，深化弱勢關懷、高齡照護、教育支持及社會參與等面向，發揮金融業正向影響力，攜手各界打造更具韌性與溫度的永續社會，共同實現「信任金融、共好社會」的願景。