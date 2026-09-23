快訊

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

連續11年獲肯定 台灣人壽勇奪《國家品牌玉山獎》4大獎殊榮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽榮獲《國家品牌玉山獎》4大獎，左起黃建賓經理、孫紀蘭副總、周家茜協理、許志忠協理代表領獎。圖／台灣人壽提供
台灣人壽榮獲《國家品牌玉山獎》4大獎，左起黃建賓經理、孫紀蘭副總、周家茜協理、許志忠協理代表領獎。圖／台灣人壽提供

連續11年獲國家肯定！中信金（2891）旗下台灣人壽今(2026)年榮獲《國家品牌玉山獎》「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」4大獎，其中「傑出企業類」與「最佳產品類」更締造十連霸獲獎里程碑。中國信託商業銀行亦拿下10大獎，「傑出企業類」、「最佳人氣品牌類：挺你所想數位金融品牌形象」抱回雙首獎，中國信託今年總計贏得14大獎！

玉山獎為臺灣指標性獎項，以「品質、品牌、品味」為評選標準，甄選具優質競爭力的傑出企業、最佳產品與人氣品牌，總統府副祕書長何志偉22日出席頒獎典禮，肯定獲獎企業對品牌、品質的堅持及持續創新的精神，是臺灣在全球市場建立信任的關鍵。台灣人壽副總經理孫紀蘭，數位經營部部長周家茜、增員培訓部部長黃建賓、商品一部協理許志忠代表領獎。台灣人壽名列《Brand Finance》「全球百大最有價值保險品牌」，總資產規模亦連年增長，2025年客戶淨推薦分數（NPS）躋身同業前段班，更屢獲國內外多項品牌大獎肯定，拿下玉山獎「傑出企業類」獎殊榮，展現穩健營運、創新研發及品牌影響力之領航地位。

台灣人壽今年以「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」（簡稱「藥安心附約」）、「TeamWalk 2.0」勇奪玉山獎「最佳產品類」雙獎肯定。「藥安心附約」為業界首創「類實支定額」新型態癌症保險，提供一次性基因檢測給付及標靶治療藥物分期給付，並導入外溢機制，凡步數達標並提供健康檢查或癌症篩檢報告，續保保費最高可享6%折減，從預防、治療到健康管理，全方位守護健康人生。「TeamWalk 2.0」結合健走、健康管理及ESG永續理念的手遊式健康管理APP，鼓勵養成規律運動的好習慣，更導入「減碳換算機制」將健走步數量化為減碳成果，已累積超過3,500家企業採用，打造企業、員工與保險公司三方共好的健康生態圈。

台灣人壽「龍鑽計畫增員推廣專案」為社會新鮮人量身打造，運用創新溝通語言，以「陸、海、空」戰術線上線下全通路行銷，達成人才倍增目標，30歲以下新進保險顧問占比更連三年提升，壯大新世代業務團隊，拿下「最佳人氣品牌類」玉山獎肯定。

台灣人壽 中國信託 中信金 何志偉 中國信託商業銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光人壽獲「國家品牌玉山獎」五大獎 無障礙網路投保獲肯定

台企銀勇奪24項玉山獎殊榮 六連霸全國首獎再創巔峰

從 AI 人才到數位資產創新成果 凱基銀行獲國家品牌玉山獎4獎肯定

國家級榮耀！凱基證券、凱基期貨創新產品 勇奪國家品牌玉山獎三大獎

相關新聞

新台幣貶0.8分 收31.716元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.716元，貶0.8分，成交金額14.79億美元

富邦人壽奪國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」 本屆唯一獲獎壽險業

富邦人壽榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」及3項玉山獎，共計4項大獎，商品創新、數位服務及經營績效三面向皆獲肯定。其中，「傑出企業類全國首獎」為本屆唯一壽險業者摘下此最高榮譽；而「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」及「富邦人壽APP－簡單、貼心、隨行的智慧保險服務」則雙雙榮獲「最佳產品類玉山獎」，展現富邦人壽持續以客戶需求為核心，深化保障創新與數位服務的卓越成果。

8月M1B、M2年增率出爐 分別下降為6.65%及6.79%

央行公布8月M1B及M2年增率，分別下降為6.65%及6.79%。M2年增率下降主要係外匯存款及活期儲蓄存款成長減緩。累計本年1至8月平均M1B及M2年增率分別為7.71%及6.62%。

活出健康的百歲模樣 南山人壽與南山產物榮獲國家品牌玉山獎

誰說優雅老去只能默默退休？面對即將到來的超高齡社會，南山人壽與南山產物用滿滿的活力與陪伴，要和全台民眾一起翻轉對老化的想像！在剛公布的第23屆國家品牌玉山獎中，南山人壽及南山產物憑藉貼心的保險設計與具溫度的品牌創新理念，一舉抱回「傑出企業類」、「最佳產品類」與「最佳人氣品牌類」2項全國首獎、8項玉山獎，共計10個獎項。

磊山保經連14年獲國家品牌玉山獎 再奪傑出企業獎、傑出企業領導人獎

磊山保險經紀人再傳捷報，榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」及「傑出企業領導人獎」雙項殊榮。其中，「傑出企業獎」已連續14年獲獎；業務總經理林世德則第三度獲頒「傑出企業領導人獎」，展現磊山在企業經營、人才培育、科技創新與社會責任上的長期成果。

台灣指數公司攜永豐投顧推聯合議合 搭企業與機構投資人永續溝通橋梁

為深化機構投資人與上市櫃企業的永續溝通，台灣指數公司與永豐投顧合作推動聯合議合服務，結合台灣指數公司IR議合服務平台（IR Engage）的議合服務與TIP台灣永續評鑑，以及永豐投顧長期累積的總經、產業及ESG研究與議合經驗，協助機構投資人落實盡職治理，也為上市櫃企業建立更有效率的投資人溝通管道。雙方於9月底首度合辦兩場聯合議合，邀請東元（1504）及遠東新（1402）ESG高階主管與投資人關係團隊參與，吸引逾40家海內外機構投資人，就企業永續議題以及企業價值提升計畫進行深度交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。