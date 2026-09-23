連續11年獲肯定 台灣人壽勇奪《國家品牌玉山獎》4大獎殊榮

連續11年獲國家肯定！中信金（2891）旗下台灣人壽今(2026)年榮獲《國家品牌玉山獎》「傑出企業類」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」4大獎，其中「傑出企業類」與「最佳產品類」更締造十連霸獲獎里程碑。中國信託商業銀行亦拿下10大獎，「傑出企業類」、「最佳人氣品牌類：挺你所想數位金融品牌形象」抱回雙首獎，中國信託今年總計贏得14大獎！

玉山獎為臺灣指標性獎項，以「品質、品牌、品味」為評選標準，甄選具優質競爭力的傑出企業、最佳產品與人氣品牌，總統府副祕書長何志偉22日出席頒獎典禮，肯定獲獎企業對品牌、品質的堅持及持續創新的精神，是臺灣在全球市場建立信任的關鍵。台灣人壽副總經理孫紀蘭，數位經營部部長周家茜、增員培訓部部長黃建賓、商品一部協理許志忠代表領獎。台灣人壽名列《Brand Finance》「全球百大最有價值保險品牌」，總資產規模亦連年增長，2025年客戶淨推薦分數（NPS）躋身同業前段班，更屢獲國內外多項品牌大獎肯定，拿下玉山獎「傑出企業類」獎殊榮，展現穩健營運、創新研發及品牌影響力之領航地位。

台灣人壽今年以「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」（簡稱「藥安心附約」）、「TeamWalk 2.0」勇奪玉山獎「最佳產品類」雙獎肯定。「藥安心附約」為業界首創「類實支定額」新型態癌症保險，提供一次性基因檢測給付及標靶治療藥物分期給付，並導入外溢機制，凡步數達標並提供健康檢查或癌症篩檢報告，續保保費最高可享6%折減，從預防、治療到健康管理，全方位守護健康人生。「TeamWalk 2.0」結合健走、健康管理及ESG永續理念的手遊式健康管理APP，鼓勵養成規律運動的好習慣，更導入「減碳換算機制」將健走步數量化為減碳成果，已累積超過3,500家企業採用，打造企業、員工與保險公司三方共好的健康生態圈。

台灣人壽「龍鑽計畫增員推廣專案」為社會新鮮人量身打造，運用創新溝通語言，以「陸、海、空」戰術線上線下全通路行銷，達成人才倍增目標，30歲以下新進保險顧問占比更連三年提升，壯大新世代業務團隊，拿下「最佳人氣品牌類」玉山獎肯定。