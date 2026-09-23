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聯邦投信獲准進駐高雄資產管理專區 加速布局財富管理新版圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯邦投信獲准進駐高雄資產管理專區。圖／聯邦投信提供
聯邦投信獲准進駐高雄資產管理專區。圖／聯邦投信提供

聯邦投信再傳業務布局新進展，9月21日獲金管會核准進駐亞洲資產管理中心高雄資產管理專區，辦理多通路銷售境外未具證券投資信託性質基金，未來將與國際知名基金公司合作，引進境外包括私募股權、私募債權、私募基礎建設、私募美國土地等基金。聯邦投信表示未來將與高雄資產管理專區的銀行與證券商一同合作，希望提供高資產客戶資產配置的新選擇。

回顧2026年，聯邦投信在基金投資管理實力上獲得國際肯定，2026年理柏台灣基金獎，聯邦投信以旗下多檔混合型基金長期表現，獲得混合型團體大獎，旗下聯邦民生基礎建設股票入息基金亦獲得主題股票－基礎設施三年期獎項。另外，旗下台灣精選多重資產基金因績效優異，亦接收到周刊的邀約訪問分享台灣股票投資策略與布局。在機構投資人盡職治理方面，聯邦投信獲證交所肯定，入選證交所「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。象徵聯邦投信多年深耕公司治理的重要里程碑，在落實善良管理人責任、推動永續經營等方面，已獲主管機關與專業評審高度認可。

在共同基金之外，聯邦投信表示今年產品布局持續擴大ETF版圖，繼2025年成功發行第一檔ETF ─聯邦台精彩50（009804） ETF後，今年募集聯邦美國金融創新ETF（009825）則進一步布局數位支付與數位資產等全球創新趨勢。

特別值得一提的是，009804自2025年3月31日成立以來跟隨台灣股市上漲，表現亮眼。根據投信投顧公會截至2026年8月31日為止資訊，009804成立以來累積報酬率達163.20%；年初以來、三個月、六個月及一年累積報酬率分別為72.69%、4.42%、42.4%及107.4%。

聯邦投信總經理莊雅晴表示聯邦投信長期以共同基金業務為核心，近年積極思考資產管理業務的下一階段發展，除傳統共同基金管理，聯邦投信也開辦私募股權基金。旗下聯邦私募股權公司自2020年成立以來，持續投入綠能等產業，已經成功募集兩檔私募股權基金，累積另類投資經驗，逐步建構多元資產管理能力。這次進駐高雄資產管理專區，則是聯邦投信從「產品」走向「通路與客戶服務」的重要一步。未來除與國際知名未具證基金公司合作，聯邦投信也將運用既有的基金、ETF及私募股權等多元資產管理經驗，串聯國際投資資源，服務高資產客戶日益多元的投資需求。

莊雅晴表示，從基金獎項肯定、ETF產品創新，到私募股權與境外未具證基金布局，未來聯邦投信將持續以投資研究為核心、以產品創新為驅動、以國際合作為延伸，積極擴大資產管理規模與市場影響力。「我們希望讓聯邦投信不只是被看見，更要讓投資人、銀行通路及國際資產管理夥伴，在需要資產管理服務時，想到聯邦、信任聯邦，並與聯邦一起成長。」這次進駐亞資高雄專區，正是聯邦投信下一階段擴大資產管理版圖的重要起點。

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