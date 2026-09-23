七家銀行利多 惠譽信評：採用IRB法將提升台灣銀行業淨利

惠譽信評預期，隨著採用內部評等法（Internal Ratings-Based approach，IRB）計算風險性資產將支撐強勁的貸款需求，台灣銀行業的淨利潤及內部資本生成能力將有所提升。惟此對銀行的內在信用狀況影響應為有限。

金管會已核准六家國內系統性重要銀行及玉山銀行，於2026年至2031年的六年過渡期內採用該評等法。此架構將每年風險性資產的減少幅度，限制為按標準法計算之風險性資產的5%，並逐步將產出下限（output floor）調降至72.5%。

惠譽估計，上述七家銀行合計的營業獲利/加權風險性資產比率將在2026年至2027年上升0.1至0.2個百分點。儘管放款成長加快，受惠於風險密度下降及獲利能力改善，普通股權益第一類資本比率應可維持穩定或小幅上升。