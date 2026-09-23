北富銀主辦國洋環境竹南頭份污水下水道BOT 33.5億綠色聯貸案完成簽約

台北富邦銀行統籌主辦國洋環境之「苗栗竹南頭份污水下水道BOT」新台幣33.5億元綠色貸款聯貸案，22日正式完成簽約。本聯貸案資金用途除償還既有第一至三期工程金融借款外，亦將支應竹南頭份地區之第四期污水下水道建設及新增用戶接管所需資金，對提升居民生活品質、健全都市發展極具意義，獲13家金融機構踴躍參與，超額認購率達198%，體現金融業界對政府公共基礎建設的高度支持，亦彰顯北富銀與國洋環境在水資源保護上之永續作為。

為改善都市衛生環境，提升居民生活品質，並達到防止水域污染及改善水質等目標，苗栗縣政府發起「促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫」，引進民間資金、人力及技術，推動污水下水道系統建設。該案自2009年動工興建，分一至三期工程，包含水資源回收中心、主（次）幹管、分支管網及43,131戶用戶接管等，國洋環境於2023年11月較原定時程提早3.5年竣工，迄今營運表現穩定，屢獲外部機構肯定，更勇奪財政部第19屆「民間參與公共建設金擘獎」。

因應竹南科學園區廠商進駐帶動人口成長，苗栗縣政府與國洋環境已於2026年7月完成第四期工程投資契約增訂，將擴建公共污水管網系統及新增16,000用戶接管工程，提升污水下水道服務量能及區域承載能力以滿足地方發展需求，帶給苗栗鄉親更潔淨的水資源環境。

國洋環境董事長洪雅滿說明，由於水資源的日益短缺和水污染加劇，污水處理已成為當代水資源保護最重要的方式之一，也是達成聯合國可持續發展目標的必要作為。目前竹南頭份已完工的水資源處理中心，每日可處理生活污水量3.1萬噸，每年處理生活污水1,131.5萬噸，約1座明德水庫的有效蓄水量，能有效減少水資源汙染，在乾旱時期降低民生供水壓力，有利於水資源的循環再利用及永續發展。此次在金融機構支持下完成綠色聯貸，不僅提供第四期工程所需穩定資金來源，更有助加速公共建設推動與環境設施升級，讓永續投資直接轉化為地方發展動能及公共服務效益。

北富銀法人金融總處總處長莊慧玫表示，公共建設攸關城市長遠發展，從規劃、興建到營運往往橫跨數十年，除仰賴政府政策支持及民間企業投入，更需要穩定且具規模的資金協助。北富銀長期深耕專案融資市場，持續支持交通、能源、環保等重要公共建設，希望透過金融專業整合各方資源，協助具發展價值的重大建設順利推動，為地方經濟成長與產業發展奠定更完善的基礎。

北富銀深耕聯貸市場多年，厚植洞察產業趨勢與脈動之專業，可提供客戶兼具專業、彈性和永續價值的籌資架構，屢獲《國際金融評論（IFR Asia）》「台灣最佳聯貸主辦行」，《歐元雜誌（Euromoney）》「台灣最佳ESG銀行」殊榮。未來，北富銀將依循「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，成為企業夥伴實現永續最堅實的後盾。