新光人壽獲「國家品牌玉山獎」五大獎 無障礙網路投保獲肯定

2026年第23屆「國家品牌玉山獎」於22日舉行頒獎典禮，台新新光金控（2887）子公司新光人壽從眾多參獎企業中脫穎而出，一舉榮獲五項大獎。以「新光人壽意生守護終身傷害暨兒童傷害失能保險」及「無障礙網路投保．認真照亮你的心」雙雙獲頒「最佳產品獎」，「安心傳承．點亮退休守護家」及「新光人壽挺棒球．味全龍活動專案」則榮獲「最佳人氣品牌獎」；此外，「無障礙網路投保．認真照亮你的心」更勇奪全國首獎榮譽，展現新光人壽在保險商品創新、數位金融服務、退休保障及體育推廣等多元面向的長期投入，深獲專業評審團肯定。

新光人壽長期關注國人不同人生階段的保障需求，在持續深化健康與長照保障的同時，也重視意外事故可能為個人及家庭帶來的即時衝擊。由於意外風險具有突發性及不可預測性，更需要透過適切的保險機制分散風險。因此，新光人壽持續推動意外險商品創新與優化，透過商品設計及市場推廣，深化「基本保障不可或缺」的觀念，讓保險回歸保障本質，成為國人生活中穩固且即時的支持，成功以「新光人壽意生守護終身傷害暨兒童傷害失能保險」，榮獲「最佳產品獎」肯定。

持續精進保險商品之餘，新光人壽亦積極運用數位科技提升金融服務品質，去年展開網路投保網站改版，以「溫暖、直覺、易懂」為核心理念，針對網站進行多項無障礙友善優化，包括調整網站語意結構、提升螢幕閱讀器相容性、文字可調整性及色彩對比度，並支援完整鍵盤瀏覽邏輯，搭配清楚的焦點指示與錯誤提示，有效提升整體使用者體驗（UX），不僅降低了數位使用門檻，更保障弱勢族群的保險權益，體現企業在「普惠金融」領域的深耕與具體實踐，以「無障礙網路投保．認真照亮你的心」，榮獲「最佳產品獎」殊榮。

秉持推動普惠金融與永續金融理念，新光人壽近年更結合金融保險科技與客製化服務，鼓勵民眾透過更多元、便利的方式體驗數位服務。為進一步提升大眾參與度，自9月30止推出「全民解任務 LINE POINTS 三百多萬點大放送」活動，民眾只要完成4個簡單步驟並綁定新光人壽LINE官方帳號，經審核後即可獲得LINE POINTS，讓數位服務融入日常生活情境，透過更輕鬆便利的互動方式拉近與客戶的距離。

在數位服務持續升級的同時，新光人壽也將「公平待客」精神進一步落實於退休保障與財務規劃服務。以本次獲得「最佳人氣品牌獎」的「安心傳承．點亮退休守護家」為例，新光人壽全新推出「安心退休有保障平台」，將「忠實義務」與「商品適合度」轉化為具體有感的數位服務體驗。平台從客戶視角出發，導入「互動式退休缺口分析儀表板」，結合專業數據，依不同職業類別量身設計試算流程。客戶僅需輸入基本資料，系統便能即時以視覺化圖表清晰呈現未來資金需求與退休缺口，將複雜的財務規劃化繁為簡，切實落實資訊充分揭露，有效消弭資訊不對稱的潛在風險，進一步提升民眾自主規劃退休生活的能力。

除了以保險本業及數位科技守護民眾，新光人壽也積極將品牌影響力延伸至全民健康與體育發展。自2024年起開始攜手中華職棒「味全龍」棒球隊，展開年度主場例行賽與「新光人壽主題日」等跨界合作，透過多元活動與球迷互動，不僅展現新光人壽支持台灣體育發展的實際行動，發揮雙品牌合作綜效與價值，也讓新光人壽的品牌精神更加深入人心，因此今年也以「新光人壽挺棒球．味全龍活動專案」摘下「最佳人氣品牌獎」殊榮。

新光人壽致力落實ESG永續經營，此次榮獲多項「國家品牌玉山獎」更彰顯企業在保險商品、數位服務及運動推廣的多元成果。未來，新壽將持續導入前瞻性科技、研發設計人生各階適合的保險商品，擴大普惠金融的範疇，並秉持運動企業的社會責任，用心支持全民運動與深耕體育推廣，成為運動選手最堅實的後盾，實踐「認真同行」的企業品牌精神，成為國人最信賴的數位金融智慧好夥伴。