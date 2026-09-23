快訊

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

新光人壽獲「國家品牌玉山獎」五大獎 無障礙網路投保獲肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽榮獲「國家品牌玉山獎」五項大獎，更以「無障礙網路投保．認真照亮你的心」勇奪全國首獎。圖左至右為新光人壽資深經理盧羿安、新光人壽副總經理蔡文英、國家品牌玉山獎主任委員鍾佳濱、新光人壽資深副總經理王銘華、新光人壽協理林永欣、新光人壽資深經理陳惠君。新光人壽／提供
新光人壽榮獲「國家品牌玉山獎」五項大獎，更以「無障礙網路投保．認真照亮你的心」勇奪全國首獎。圖左至右為新光人壽資深經理盧羿安、新光人壽副總經理蔡文英、國家品牌玉山獎主任委員鍾佳濱、新光人壽資深副總經理王銘華、新光人壽協理林永欣、新光人壽資深經理陳惠君。新光人壽／提供

2026年第23屆「國家品牌玉山獎」於22日舉行頒獎典禮，台新新光金控（2887）子公司新光人壽從眾多參獎企業中脫穎而出，一舉榮獲五項大獎。以「新光人壽意生守護終身傷害暨兒童傷害失能保險」及「無障礙網路投保．認真照亮你的心」雙雙獲頒「最佳產品獎」，「安心傳承．點亮退休守護家」及「新光人壽挺棒球．味全龍活動專案」則榮獲「最佳人氣品牌獎」；此外，「無障礙網路投保．認真照亮你的心」更勇奪全國首獎榮譽，展現新光人壽在保險商品創新、數位金融服務、退休保障及體育推廣等多元面向的長期投入，深獲專業評審團肯定。

新光人壽長期關注國人不同人生階段的保障需求，在持續深化健康與長照保障的同時，也重視意外事故可能為個人及家庭帶來的即時衝擊。由於意外風險具有突發性及不可預測性，更需要透過適切的保險機制分散風險。因此，新光人壽持續推動意外險商品創新與優化，透過商品設計及市場推廣，深化「基本保障不可或缺」的觀念，讓保險回歸保障本質，成為國人生活中穩固且即時的支持，成功以「新光人壽意生守護終身傷害暨兒童傷害失能保險」，榮獲「最佳產品獎」肯定。

持續精進保險商品之餘，新光人壽亦積極運用數位科技提升金融服務品質，去年展開網路投保網站改版，以「溫暖、直覺、易懂」為核心理念，針對網站進行多項無障礙友善優化，包括調整網站語意結構、提升螢幕閱讀器相容性、文字可調整性及色彩對比度，並支援完整鍵盤瀏覽邏輯，搭配清楚的焦點指示與錯誤提示，有效提升整體使用者體驗（UX），不僅降低了數位使用門檻，更保障弱勢族群的保險權益，體現企業在「普惠金融」領域的深耕與具體實踐，以「無障礙網路投保．認真照亮你的心」，榮獲「最佳產品獎」殊榮。

秉持推動普惠金融與永續金融理念，新光人壽近年更結合金融保險科技與客製化服務，鼓勵民眾透過更多元、便利的方式體驗數位服務。為進一步提升大眾參與度，自9月30止推出「全民解任務 LINE POINTS 三百多萬點大放送」活動，民眾只要完成4個簡單步驟並綁定新光人壽LINE官方帳號，經審核後即可獲得LINE POINTS，讓數位服務融入日常生活情境，透過更輕鬆便利的互動方式拉近與客戶的距離。

在數位服務持續升級的同時，新光人壽也將「公平待客」精神進一步落實於退休保障與財務規劃服務。以本次獲得「最佳人氣品牌獎」的「安心傳承．點亮退休守護家」為例，新光人壽全新推出「安心退休有保障平台」，將「忠實義務」與「商品適合度」轉化為具體有感的數位服務體驗。平台從客戶視角出發，導入「互動式退休缺口分析儀表板」，結合專業數據，依不同職業類別量身設計試算流程。客戶僅需輸入基本資料，系統便能即時以視覺化圖表清晰呈現未來資金需求與退休缺口，將複雜的財務規劃化繁為簡，切實落實資訊充分揭露，有效消弭資訊不對稱的潛在風險，進一步提升民眾自主規劃退休生活的能力。

除了以保險本業及數位科技守護民眾，新光人壽也積極將品牌影響力延伸至全民健康與體育發展。自2024年起開始攜手中華職棒「味全龍」棒球隊，展開年度主場例行賽與「新光人壽主題日」等跨界合作，透過多元活動與球迷互動，不僅展現新光人壽支持台灣體育發展的實際行動，發揮雙品牌合作綜效與價值，也讓新光人壽的品牌精神更加深入人心，因此今年也以「新光人壽挺棒球．味全龍活動專案」摘下「最佳人氣品牌獎」殊榮。

新光人壽致力落實ESG永續經營，此次榮獲多項「國家品牌玉山獎」更彰顯企業在保險商品、數位服務及運動推廣的多元成果。未來，新壽將持續導入前瞻性科技、研發設計人生各階適合的保險商品，擴大普惠金融的範疇，並秉持運動企業的社會責任，用心支持全民運動與深耕體育推廣，成為運動選手最堅實的後盾，實踐「認真同行」的企業品牌精神，成為國人最信賴的數位金融智慧好夥伴。

新光人壽 玉山 品牌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國家級榮耀！凱基證券、凱基期貨創新產品 勇奪國家品牌玉山獎三大獎

台企銀勇奪24項玉山獎殊榮 六連霸全國首獎再創巔峰

從 AI 人才到數位資產創新成果 凱基銀行獲國家品牌玉山獎4獎肯定

富邦產險獲農業保險基金五獎項 攜手政府打造農業風險防護網

相關新聞

新台幣貶0.8分 收31.716元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.716元，貶0.8分，成交金額14.79億美元

富邦人壽奪國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」 本屆唯一獲獎壽險業

富邦人壽榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」及3項玉山獎，共計4項大獎，商品創新、數位服務及經營績效三面向皆獲肯定。其中，「傑出企業類全國首獎」為本屆唯一壽險業者摘下此最高榮譽；而「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」及「富邦人壽APP－簡單、貼心、隨行的智慧保險服務」則雙雙榮獲「最佳產品類玉山獎」，展現富邦人壽持續以客戶需求為核心，深化保障創新與數位服務的卓越成果。

8月M1B、M2年增率出爐 分別下降為6.65%及6.79%

央行公布8月M1B及M2年增率，分別下降為6.65%及6.79%。M2年增率下降主要係外匯存款及活期儲蓄存款成長減緩。累計本年1至8月平均M1B及M2年增率分別為7.71%及6.62%。

活出健康的百歲模樣 南山人壽與南山產物榮獲國家品牌玉山獎

誰說優雅老去只能默默退休？面對即將到來的超高齡社會，南山人壽與南山產物用滿滿的活力與陪伴，要和全台民眾一起翻轉對老化的想像！在剛公布的第23屆國家品牌玉山獎中，南山人壽及南山產物憑藉貼心的保險設計與具溫度的品牌創新理念，一舉抱回「傑出企業類」、「最佳產品類」與「最佳人氣品牌類」2項全國首獎、8項玉山獎，共計10個獎項。

磊山保經連14年獲國家品牌玉山獎 再奪傑出企業獎、傑出企業領導人獎

磊山保險經紀人再傳捷報，榮獲第23屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」及「傑出企業領導人獎」雙項殊榮。其中，「傑出企業獎」已連續14年獲獎；業務總經理林世德則第三度獲頒「傑出企業領導人獎」，展現磊山在企業經營、人才培育、科技創新與社會責任上的長期成果。

台灣指數公司攜永豐投顧推聯合議合 搭企業與機構投資人永續溝通橋梁

為深化機構投資人與上市櫃企業的永續溝通，台灣指數公司與永豐投顧合作推動聯合議合服務，結合台灣指數公司IR議合服務平台（IR Engage）的議合服務與TIP台灣永續評鑑，以及永豐投顧長期累積的總經、產業及ESG研究與議合經驗，協助機構投資人落實盡職治理，也為上市櫃企業建立更有效率的投資人溝通管道。雙方於9月底首度合辦兩場聯合議合，邀請東元（1504）及遠東新（1402）ESG高階主管與投資人關係團隊參與，吸引逾40家海內外機構投資人，就企業永續議題以及企業價值提升計畫進行深度交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。