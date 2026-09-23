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富邦產險獲農業保險基金五獎項 攜手政府打造農業風險防護網

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險於財團法人農業保險基金舉辦之「農業保險表彰會」榮獲五項獎項肯定。富邦產險屏東分公司協理陳建良（中），與獲頒「個人貢獻獎」專員林威傑（右）及廖紫妘（左）共同合影。圖／富邦產險提供
富邦產險於財團法人農業保險基金舉辦之「農業保險表彰會」榮獲五項獎項肯定。富邦產險屏東分公司協理陳建良（中），與獲頒「個人貢獻獎」專員林威傑（右）及廖紫妘（左）共同合影。圖／富邦產險提供

富邦產險持續透過商品創新、科技應用及在地服務，協助農漁民強化風險管理能力，於22日由財團法人農業保險基金舉辦之「農業保險表彰會」，一舉榮獲「ESG永續農業保險卓越獎」、「商品精進卓越獎」、「協助政策貢獻獎」、「個人貢獻獎-梨保險」及「個人貢獻獎-香蕉植株保險」五項獎項肯定，展現其深耕農業保險的具體成果。

面對全球氣候變遷與極端天氣大幅影響農漁業收成，富邦產險長期配合政府推動農業政策，依台灣在地需求開發專屬保障內容。自2015年領先業界推出全台首張「高接梨農作物保險」，隨後陸續開發水稻、香蕉、養殖水產、西瓜、紅豆及農業設施等共18項農漁業保險商品，為業界保單種類最多元的產險公司，更於今年推出「颱風風速參數香蕉農作物保險」，以客觀風速數據作為理賠依據，當颱風風速達約定標準時即可啟動理賠機制，提供農民更多樣化的保障選擇。

為協助農民加速災後復耕，富邦產險持續精進農業保險理賠服務並導入科技應用。以香蕉植株保險為例，於災後啟動無人機航拍掌握災區狀況，並結合農業部認可之專家協助災損鑑定，有效簡化理賠申請流程並縮短作業時間，使農民免於等待現場查勘即可獲得補償，針對梨果等需現場勘查之作物，則於汛期前與農業部、農糧署及地方農會提前規劃勘損路線，確保災後第一時間能即時動員完成查勘作業。相關服務成果也於本次「個人貢獻獎」由富邦產險專員林威傑（梨保險）與廖紫妘（香蕉植株保險）分別獲得肯定，表彰其在專案推動、作業流程優化及第一線農民服務的專業貢獻。

除持續擴大保障範圍及精進商品設計，富邦產險也與農業部門、農會及地方單位合作，深入產區辦理教育宣導與實際理賠案例分享活動，協助農漁民了解農業保險的保障內容、理賠機制及風險管理功能，增進對保險制度的信任，使保險成為農漁民因應氣候風險的重要工具，進一步提升農漁業經營韌性、支持永續發展。富邦產險長期攜手政府及農業單位，深耕農業保險領域，相關成果屢獲各界肯定，未來也將持續透過商品創新、科技應用與在地服務等行動，陪伴農漁民共同面對氣候挑戰。

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