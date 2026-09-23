央行沒升息、房貸卻實質升2至3碼 專家：部分銀行排撥等到明年

中央銀行第三季理監事會維持政策利率不變，但房貸族實際感受到的資金成本卻持續上升。永慶房產集團今（23）日指出，自2024年第七波選擇性信用管制實施以來，銀行不僅提高房貸利率，審核與排撥也更加嚴格，首購與第二戶房貸利率較2024年第二季已實質上升2至3碼，部分銀行目前排撥時間甚至要等到2027年1月。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，彙整往來銀行房貸利率發現，首購房貸利率中位數由2024年第二季的2.06%，升至今年第三季的2.60%，增加0.54個百分點；第二戶貸款利率則由2.18%升至2.90%，增加0.72個百分點，漲幅均超過央行升息2碼的幅度，顯示即使政策利率未再調升，銀行透過利率與授信條件收緊，已產生實質緊縮效果。

房貸「有錢也未必馬上借得到」的情況也還沒完全消失。葉凌棋指出，在新屋交屋潮與銀行房貸額度控管下，部分公股及民營銀行目前審核、排撥仍須等待1至3個月，個別銀行甚至已排到明年1月；部分銀行也優先承作建商分戶貸款或高資產客戶，使一般首購及第二戶購屋族申貸選擇仍受到限制。

值得注意的是，今年房市也出現明顯「供給剪刀差」。內政部資料顯示，今年1至7月全台住宅使照量達8.3萬戶，創2006年有分月統計以來同期新高，永慶估計全年使照量可能突破14.2萬戶，挑戰1997年以來近30年新高；但同一時間，1至7月建照量年減28%、新屋開工量更年減36%，均落在2017年以來相對低檔。

葉凌棋指出，前幾年大量推案正陸續進入完工、交屋階段，使短期資金需求集中浮現，但在信用管制、銀行資金偏緊及買氣降溫下，建商推案態度已轉趨保守，新增供給逐步收斂。

展望第四季，永慶預估成屋市場將呈現「量小增、價平」格局，全年建物買賣移轉棟數約25.6萬至26.7萬棟，年增率介於負2%至正2%之間，房市雖有回溫跡象，但在銀行資金環境尚未明顯轉鬆前，交易量大幅反彈空間仍有限。