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點亮照顧者的第三人生 遠雄人壽公益舞台劇「有一天我們會」開放索票

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

對許多家庭照顧者而言，照顧早已成為生活日常，自己的需求卻經常被擺在最後。那些說不出口的疲憊、委屈與期待，日復一日藏在照顧責任之中。遠雄人壽長期關注家庭照顧者需求，連續8年推動家庭照顧者喘息服務計畫，透過藝術輔療、替代人力支援及社群支持網絡，陪伴照顧者找回愛自己的力量。今年盛大舉辦家庭照顧者公益舞台劇《有一天我們會》，將學員的真實照顧歷程轉化為舞台故事，讓那些未曾被說出的心聲，被更多人看見、聽見，也為漫長的照顧旅程點亮一盞理解與陪伴的光。

面對超高齡化社會帶來的照顧挑戰，遠雄人壽相信，保險不只是風險保障，更應成為支持家庭與社會的重要力量。秉持「照顧者好，被照顧者才能更好」的理念，長期攜手縣市政府、果陀劇場、各地家庭照顧者關懷協會及公益夥伴，共同打造家庭照顧者支持平台。多年來已累計開辦超過240堂藝術工作坊、18場公益舞台劇展演，提供逾1.8萬小時替代照顧人力，陪伴超過400位家庭照顧者走過照顧旅程。

遠雄人壽表示，在高齡化與長照需求持續增加的趨勢下，家庭照顧者已成為支撐社會照護體系的重要力量。身為保險業的一員，除了發揮風險保障功能，更應積極回應社會需求，透過高齡健康促進、家庭照顧支持及社會共融參與等行動，實踐企業永續與社會價值共創，深化金融業對社會的正向影響力與信任連結。

為延續這份關懷與陪伴，遠雄人壽10月16日下午3時假台北市親子劇場舉辦《愛．齊飛》家庭照顧者公益舞台劇《有一天我們會》，內容取材自家庭照顧者的真實生命歷程，由參與藝術工作坊的學員分享自身照顧經驗，與導演江國生及專業劇場團隊共同討論、創作，將一路走來的喜怒哀樂轉化為觸動人心的舞台故事。

《有一天我們會》舞台劇以五個家庭各自承擔不同的照顧課題，日復一日的生活對話為影，面對來不及傾訴的害怕、疲憊與牽掛，一封封被擱置在心底，讓家成了一間寄不出心事的郵局。直到一封寫下家庭沉默的「批」被投入信箱，並悄悄傳遍整條巷子，原本封存的心聲才如漣漪般擴散。劇中的「批」，不只是在信紙上的文字，更象徵一次勇敢開口的嘗試；「郵局」也不再只是困住心事的地方，而成為傳遞理解的起點。

遠雄人壽希望透過家庭照顧者舞台劇讓承載希望，有一天能被理解，能好好說出自己的感受，能重新看見自己的價值與光芒。當天，遠雄人壽也特別準備限量「拾。光｜磁吸守護燈」贈與現場觀眾，象徵為照顧旅程點亮一盞溫暖的光。誠摯邀請大眾走進劇場，聽見那些敢於放聲的心語，讓這份光亮從劇場延伸至生活，陪伴家庭照顧者拾回生命的光，走向屬於自己的第三人生。

遠雄人壽 公益 高齡化

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