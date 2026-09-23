串聯創業、培力與就業 第四屆「渣打女力創業獎」得主揭曉

渣打銀行攜手勵馨基金會以及Impact Hub Taipei共同推動第四屆「渣打女力創業獎」，並於23日舉辦簡報決選暨頒獎典禮。經過綜合評選，本屆前三名正式出爐，分別由銀色大門老人送餐平台、台灣心輔犬培育團隊及Cocoon破繭有限公司分別獲得第一至三名，各獲頒新台幣60萬元、40萬元及30萬元獎金；其餘7組決選企業亦各獲得新台幣10萬元獎金，期望挹注女性新創企業下一階段發展所需資源。

本屆10組決選企業橫跨社會共融、環境永續與科技創新等領域，關注高齡照護、兒少金融素養、循環時尚、永續婚禮、動物陪伴、身體多元及智慧照護等議題，反映女性創業者正以不同的產品、服務與商業模式，回應台灣社會的多元需求。而前三名則分別展現女性創業者回應不同社會需求的實踐力：第一名銀色大門老人送餐平台以科技整合長者送餐與照護服務，提升服務效率與照護品質；第二名台灣心輔犬培育團隊培訓流浪犬成為互動教育犬，結合動物陪伴回應多元族群需求；第三名Cocoon破繭有限公司運用AI數據科技與身形分析改善女性內衣選擇體驗，試圖解決女性在挑選私密衣物時的痛點。

「渣打女力創業獎」自2023年至今，已培育近120組女性創業團隊，舉辦77場工作坊、媒合渣打志工第四屆「渣打女力創業獎」得主揭曉導師輔導，超過250小時導師陪伴，並投入新台幣750萬元獎金資源，創造超過400個工作機會。一路由創業培力延伸至企業成長與就業機會，形成經驗傳承與資源共享的正向循環。

不過，從創新理念走向穩健經營，女性創業者仍面臨資金、規模與市場拓展等多重挑戰。根據經濟部《2025年中小企業白皮書》，台灣女性企業主近六成採獨資經營，事業規模多集中於微型企業，且高達91.6%以內銷市場為主；另一方面，44%女性創業者將「資金取得不易」列為最大的經營挑戰。

為了回應女性創業者的實際需求，第四屆「渣打女力創業獎」除提供資金支持，也透過共識營、主題式培力工作坊及一對一導師諮詢，陪伴30組入選企業盤點現況與發展方向。課程聚焦品牌策略、財務管理、跨業合作、商務拓展與提案溝通等實務能力，協助創業者逐步強化企業體質，也將自身關注議題落實於事業中。歷經數個月培力與評選，最終10組企業脫穎而出。

本屆決選邀請來自金融、社福及創業培育等領域的評審，包括渣打銀行財務長蘇淑靜、勵馨基金會副執行長王淑芬、識富天使會執行長陳怡蓉、AAMA台北搖籃計畫執行長陳英姿，以及中山管理教育基金會計畫總顧問林香岑，從企業發展與社會影響等面向進行綜合評選。

渣打銀行財務長蘇淑靜表示：「從財務及企業經營的角度來看，一個具有影響力的創業理念，也需要清楚的商業模式、穩健的資源管理，以及持續創造價值的能力。當企業成長與社會影響力能夠相互支持，影響力就不只是一次性的行動，而能成為企業長期競爭力的一部分。透過渣打女力創業獎，我們希望能夠挹注國際級資源，一同創造台灣女性創業家與女性就業的共好生態圈。」

今年同時新增「渣打女力創業獎－勵馨共好獎」，鼓勵歷屆創業者運用專業與資源，投入女性培力及就業支持，讓創業所累積的能量持續擴散，打造女性共好生態圈。23日也宣布由「花子好食」與「茉蕾整理有限公司」獲選，各獲得新台幣15萬元獎金。