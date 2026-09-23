快訊

習近平專機啟程訪美！從台灣到AI 川習會六大關鍵議題一次看

日本二手書店湧詭異大單！逾50噸書籍出口美國 疑被「餵食AI」

一根菸燒光楊梅物流中心2.5萬坪倉儲 拆櫃工和物流連帶賠償逾8.7億

聽新聞
0:00 / 0:00

元大證券響應金融回饋行動 投入弱勢關懷、 教育、關懷客戶與防詐宣導

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
元大證券2026永續生活節攜手員工與眷屬共創綠色未來。元大證券／提供
元大證券2026永續生活節攜手員工與眷屬共創綠色未來。元大證券／提供

為響應金管會於115年7月29日發布之「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，元大證券依循指引的三大行動面向：回饋社會、回饋客戶及回饋員工，秉持「信任金融、共好社會」理念，以長期、制度化且具社會影響力的行動回應各項社會需求，落實企業社會責任。

在回饋社會面向，本公司持續參與1919食物銀行公益服務，由同仁協助將生活物資配送至經濟弱勢家庭，並進行關懷訪視，以實際行動提供支持與陪伴。本公司亦與弘道老人福利基金會合作，除了透過桌遊與互動遊戲陪伴長者、響應「寒冬助老專案」陪伴獨居長輩採買年貨外，今年更將參與弘道老人福利基金會「二手精品義賣會」活動，擴大實踐在地關懷。除了公益關懷，本公司深信人才培育是促進社會進步與提升國家競爭力的重要基石，每年持續捐贈元大文教基金會，由基金會推動各項助學育才及社會回饋活動，協助青年學子拓展學習與發展機會。此外，本公司近年持續捐贈財團法人金融法制暨犯罪防制中心，協助提升銀髮族及校園族群之防詐意識及自我保護能力。

在回饋客戶面向，元大證券秉持著「以誠為本，以心待客」之精神服務及關心客戶，並保護高齡客戶權益，由分公司主管落實每季執行「高齡客戶季關懷作業」透過訪談確認高齡客戶是否為本人(或買賣代理人)下單以及關懷高齡客戶的身心狀態，並進行反詐宣導，提醒高齡客戶留意金融詐騙。元大證券亦攜手刑事警察局，將防詐宣導融入捐血、員工家庭日等各項活動中；並與台北市政府警察局信義分局共同推動公私協力犯罪預防宣導，除了透過實體宣導品及防詐影片，將防詐訊息帶入捷運出口及影城等通勤族、上班族及商圈消費者之日常移動場景，更一同深入社區實體宣導，期望讓犯罪預防觀念更加貼近民眾日常生活。

在回饋員工面向，本公司持續提供優於法令的個人化諮商服務及福利措施，與外部非營利專業心理諮商機構合作，協助同仁處理家庭、人際關係及法律等相關問題。公司也持續提供永續金融證照獎勵，提供課程費用補助，協助同仁考取「永續發展基礎與進階能力證照」。此外，每年舉辦員工家庭日，讓員工與家屬在歡樂參與之餘，也能更深入認識台灣各地的人文特色與城市故事。希望從身心照護、職能培育與家庭支持等不同面向，打造更具支持性的職場環境。

未來，本公司將持續結合員工志工力量與公益夥伴資源，深化弱勢關懷、高齡照護、教育支持及社會參與等面向，發揮金融業正向影響力，攜手各界打造更具韌性與溫度的永續社會，共同實現「信任金融、共好社會」之願景。

元大證券 客戶 教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

響應信任金融 證券商公會攜證券業者落實金融回饋行動

從金融防詐到地方共好 凱基證券三大力量深化信任金融

群益證友善無障礙、普惠金融雙軸升級 信任金融融入日常　

台新證券、台新期貨攜手刑事警察局打詐 警證合作共築反詐騙防護網

相關新聞

證券業成立「推廣信任金融工作小組」實踐金融回饋 與社會共榮共好

我國證券市場持續穩健發展，台股總市值顯著成長，證券商經營績效亦持續提升，為響應及積極落實金管會提出之「信任金融」理念，證券商公會於金管會證期局之指導下，首先站出來帶領全體證券商將發展成果回饋社會，累積社會信任，形成正向循環。證券商公會規劃以元大、永豐金、凱基、富邦、群益金鼎（6005）及玉山 6 家為領航證券商組成「證券業推廣信任金融工作小組」，協助與統籌證券業信任金融相關推動工作，並期透過分享與交流落實金融回饋行動。

元大證券響應金融回饋行動 投入弱勢關懷、 教育、關懷客戶與防詐宣導

為響應金管會於115年7月29日發布之「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，元大證券依循指引的三大行動面向：回饋社會、回饋客戶及回饋員工，秉持「信任金融、共好社會」理念，以長期、制度化且具社會影響力的行動回應各項社會需求，落實企業社會責任。

兆豐金控攜手8家社福團體 採購逾700盒愛心禮盒送暖偏鄉

中秋佳節將至，兆豐金控（2886）及兆豐慈善基金會持續以實際行動關懷弱勢，不僅募集志工前往唐氏症基金會「愛不囉嗦」服務據點參與中秋禮盒包裝服務，更向8家公益基金會及社福機構採購超過700盒中秋愛心禮盒，並將禮盒送至偏鄉小學、白永恩神父社會福利基金會及失智老人基金會等關懷據點，以公益採購結合志工服務，讓節慶祝福化為支持弱勢族群就業與自立的溫暖力量。

從 AI 人才到數位資產創新成果 凱基銀行獲國家品牌玉山獎4獎肯定

凱基銀行持續深化AI應用、數位金融創新及財富管理品牌經營成果，於第23屆國家品牌玉山獎一舉榮獲4項大獎肯定。其中，「Karry數位帳戶×乖乖聯名」及數位資產信託解決方案「Trust Hub法幣信託平台」榮獲最佳產品類獎項；「AI賦能人才」與「富足隨意 從容隨心」財富管理品牌形象影片則獲最佳人氣品牌類獎項。此次獲獎不僅顯現凱基銀行在金融科技創新、AI轉型及品牌經營的成果，也展現其打造差異化客戶體驗與推動金融永續發展的實力。

央行沒升息房貸戶鬆口氣？ 房仲：利率已實質上升2~3碼

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，雖然央行沒升息，但根據永慶房產集團彙整往來銀行房貸利率，自2024年第七波信用管制實施以來，房貸利率已明顯走高。

台企銀勇奪24項玉山獎殊榮 六連霸全國首獎再創巔峰

台企銀（2834）數位創新與永續經營成果再獲國家級肯定，於第23屆國家品牌玉山獎榮獲「傑出企業獎」，並囊括10項「最佳產品類」及11項「最佳人氣品牌類」獎項，其中更有2項作品榮膺最高榮譽「全國首獎」，共計獲得24項殊榮，締造公股銀行唯一連續六屆榮獲全國首獎的新紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。