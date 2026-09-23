元大證券響應金融回饋行動 投入弱勢關懷、 教育、關懷客戶與防詐宣導

為響應金管會於115年7月29日發布之「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，元大證券依循指引的三大行動面向：回饋社會、回饋客戶及回饋員工，秉持「信任金融、共好社會」理念，以長期、制度化且具社會影響力的行動回應各項社會需求，落實企業社會責任。

在回饋社會面向，本公司持續參與1919食物銀行公益服務，由同仁協助將生活物資配送至經濟弱勢家庭，並進行關懷訪視，以實際行動提供支持與陪伴。本公司亦與弘道老人福利基金會合作，除了透過桌遊與互動遊戲陪伴長者、響應「寒冬助老專案」陪伴獨居長輩採買年貨外，今年更將參與弘道老人福利基金會「二手精品義賣會」活動，擴大實踐在地關懷。除了公益關懷，本公司深信人才培育是促進社會進步與提升國家競爭力的重要基石，每年持續捐贈元大文教基金會，由基金會推動各項助學育才及社會回饋活動，協助青年學子拓展學習與發展機會。此外，本公司近年持續捐贈財團法人金融法制暨犯罪防制中心，協助提升銀髮族及校園族群之防詐意識及自我保護能力。

在回饋客戶面向，元大證券秉持著「以誠為本，以心待客」之精神服務及關心客戶，並保護高齡客戶權益，由分公司主管落實每季執行「高齡客戶季關懷作業」透過訪談確認高齡客戶是否為本人(或買賣代理人)下單以及關懷高齡客戶的身心狀態，並進行反詐宣導，提醒高齡客戶留意金融詐騙。元大證券亦攜手刑事警察局，將防詐宣導融入捐血、員工家庭日等各項活動中；並與台北市政府警察局信義分局共同推動公私協力犯罪預防宣導，除了透過實體宣導品及防詐影片，將防詐訊息帶入捷運出口及影城等通勤族、上班族及商圈消費者之日常移動場景，更一同深入社區實體宣導，期望讓犯罪預防觀念更加貼近民眾日常生活。

在回饋員工面向，本公司持續提供優於法令的個人化諮商服務及福利措施，與外部非營利專業心理諮商機構合作，協助同仁處理家庭、人際關係及法律等相關問題。公司也持續提供永續金融證照獎勵，提供課程費用補助，協助同仁考取「永續發展基礎與進階能力證照」。此外，每年舉辦員工家庭日，讓員工與家屬在歡樂參與之餘，也能更深入認識台灣各地的人文特色與城市故事。希望從身心照護、職能培育與家庭支持等不同面向，打造更具支持性的職場環境。

未來，本公司將持續結合員工志工力量與公益夥伴資源，深化弱勢關懷、高齡照護、教育支持及社會參與等面向，發揮金融業正向影響力，攜手各界打造更具韌性與溫度的永續社會，共同實現「信任金融、共好社會」之願景。