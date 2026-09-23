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兆豐金控攜手8家社福團體 採購逾700盒愛心禮盒送暖偏鄉

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐慈善基金會募集志工前往朝興福利基金會參與中秋禮盒包裝，讓節慶祝福化為支持弱勢族群的溫暖力量。兆豐金控／提供
兆豐慈善基金會募集志工前往朝興福利基金會參與中秋禮盒包裝，讓節慶祝福化為支持弱勢族群的溫暖力量。兆豐金控／提供

中秋佳節將至，兆豐金控（2886）及兆豐慈善基金會持續以實際行動關懷弱勢，不僅募集志工前往唐氏症基金會「愛不囉嗦」服務據點參與中秋禮盒包裝服務，更向8家公益基金會及社福機構採購超過700盒中秋愛心禮盒，並將禮盒送至偏鄉小學、白永恩神父社會福利基金會及失智老人基金會等關懷據點，以公益採購結合志工服務，讓節慶祝福化為支持弱勢族群就業與自立的溫暖力量。

兆豐金控長期關注社會公益與弱勢關懷，日前特別募集志工夥伴前往唐氏症基金會「愛不囉嗦」服務據點、朝興社會福利基金會等地參與中秋禮盒包裝志工活動。志工們親身投入禮盒組裝、摺盒、裝箱及整理等工作，體會每一份產品背後，都是身心障礙者努力學習專業技能、追求自立生活的成果。兆豐透過公益採購與志工服務，不僅傳遞節慶心意，更為弱勢族群穩定就業與融入社會提供實質支持。

另外，兆豐慈善基金會近年持續推動循環公益，今年啟動「永續循環 愛心接力」輔具捐贈計畫，透過輔具共享機制協助有需要的民眾減輕照護負擔；並號召集團員工捐贈近1,800件二手物資、響應環境部「袋袋箱傳」計畫募集逾3.2萬個二手袋，以及攜手安德烈食物銀行捐贈200個食物箱支持弱勢家庭。從資源循環到弱勢關懷，兆豐持續以具體行動實踐永續公益，讓愛心與溫暖傳遞不間斷。

此次合作單位包括中華啟能基金會、唐氏症基金會、新北市喜憨兒庇護工場、愛肯樂活工場、中華善愛社福協會、光仁社會福利基金會附設育仁啟能中心、台北市小愉兒社會福利基金會及育成社會福利基金會事業部等8家機構。透過採購支持，協助社福團體穩定收入，也讓身心障礙者獲得更多就業與學習機會。兆豐金控與兆豐慈善基金會將持續串聯企業力量與社會善意，讓愛心接力不間斷，共同打造更溫暖、友善且永續的共融社會，讓愛與祝福傳遞至更多需要的角落。

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