從 AI 人才到數位資產創新成果 凱基銀行獲國家品牌玉山獎4獎肯定

凱基銀行持續深化AI應用、數位金融創新及財富管理品牌經營成果，於第23屆國家品牌玉山獎一舉榮獲4項大獎肯定。其中，「Karry數位帳戶×乖乖聯名」及數位資產信託解決方案「Trust Hub法幣信託平台」榮獲最佳產品類獎項；「AI賦能人才」與「富足隨意 從容隨心」財富管理品牌形象影片則獲最佳人氣品牌類獎項。此次獲獎不僅顯現凱基銀行在金融科技創新、AI轉型及品牌經營的成果，也展現其打造差異化客戶體驗與推動金融永續發展的實力。

在數位金融領域，凱基銀行積極布局年輕客群經營，深獲好評的Karry數位帳戶整合存款、投資及證券交割等功能，打造一站式數位金融服務。今年更攜手國民品牌乖乖推出「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，結合數位帳戶、高利活存與任務型理財機制，並提供新戶最高8.8%活存年利率優惠，成功吸引年輕族群參與理財規劃，也展現金融服務場景化與生活化的創新成果，因而榮獲本屆國家品牌玉山獎最佳產品類肯定。

在推動企業轉型方面，凱基銀行積極打造AI驅動組織，以「AI賦能人才」為核心發展策略，自主開發多項AI工具並導入人才招募、員工培訓、管理決策及內部流程優化等場景，協助員工提升工作效率與專業能力。同時透過AI治理制度與系統化教育訓練，建立全員參與的AI文化，讓AI成為組織持續創新與成長的重要動能，成為金融業推動人工智慧落地應用的重要實踐案例，獲頒本次國家品牌玉山獎最佳人氣品牌類獎項，這是繼去年獲勞動部頒發「國家人才發展獎 - 傑出個案獎」，又再一次獲得國家級獎項之殊榮。

面對全球數位資產市場快速發展，凱基銀行以前瞻策略推出Trust Hub法幣信託平台，透過信託架構將客戶資金與平台營運資金有效隔離，並整合KYC身分驗證、AML洗錢防制及同名帳戶驗證等機制，協助虛擬資產平台強化資金管理效率與法遵能力。Trust Hub已成為連結傳統金融與數位資產生態圈的重要基礎設施，也凸顯凱基銀行於數位資產信託與金融科技發展領域的專業優勢，獲頒國家品牌玉山獎最佳產品類獎項之殊榮。

品牌經營方面，凱基銀行以「富足隨意 從容隨心」為核心主張，重新定義高資產客群的財富管理需求，從資產增值延伸至家庭傳承、生活品質與人生規劃。品牌形象影片於YouTube及Facebook累計觀看次數突破1,200萬次，成功提升品牌認同與市場討論度，進而帶動財富管理業務成長，截至2026年8月底，凱基銀行高資產客戶數較去年同期成長67%，顯示品牌力已有效轉化為業務成長動能。

凱基銀行表示，未來將持續聚焦AI應用、數位金融創新、數位資產生態發展及高資產財富管理服務，以科技結合金融專業，打造更智慧、更便利且更貼近客戶需求的金融服務體驗。