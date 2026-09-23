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央行沒升息房貸戶鬆口氣？ 房仲：利率已實質上升2~3碼

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，雖然央行升息，但根據永慶房產集團彙整往來銀行房貸利率，自2024年第七波信用管制實施以來，房貸利率已明顯走高。

其中，首購房貸利率中位數由2024年第2季的2.06%，升至2026年第3季的2.60%，增加0.54個百分點。

第二戶貸款利率則由2.18%升至2.90%，增加0.72個百分點，增幅均已超過央行升息2碼的幅度，顯示銀行透過提高利率與審慎審核，已產生實質緊縮效果。

另外，在新屋交屋潮與銀行房貸額度控管下，部分公股及民營銀行的審核、排撥時間仍需等待1至3個月，個別銀行甚至要排至2027年1月。

他表示，部分銀行也優先承作建商分戶貸款或高資產客戶，使一般首購及第二戶貸款的選擇更加受限，申貸仍不易。

葉凌棋表示，從歷年1-7月全台使照量變化可以發現，2025-2026年已連續二年突破8萬戶大關，2026年1-7月全台使照量高達8.3萬戶，創2006年有分月統計以來同期最高。

若以目前的使照量推估，2026年全年使照量將突破14.2萬戶大關，有機會挑戰自1997年以來、近30年來新高紀錄，顯示今年將面臨大量完工交屋的資金壓力。

葉凌棋指出，進一步觀察建照量與新屋開工量，2026年1-7月全台建照年減28%，新屋開工年減36%，兩項數據均創下2017年以來第二低量，顯示在信用管制、銀行資金緊縮及市場買氣降溫下，建商推案信心轉弱並趨向保守。

此外，在央行鬆綁限期開工後，未來開工量有持續下滑的可能。住宅新增供給將逐步收斂。

葉凌棋表示，今年1-8月成屋市場交易量較去年同期量增6.6%，但建物買賣移轉棟數卻仍小幅量縮，顯示成屋市況持續與建物買賣移轉棟數脫鉤。

在台灣經濟穩健成長，科技業與出口動能持續提供支撐，台股高檔震盪下，預估第4季成屋市場持續呈現「量小增價平」格局。

葉凌棋表示，觀察今年1-7月全台建物買賣移轉棟數較去年同期年減2.0%，累計年減幅有收斂跡象，加上房市政策略有鬆綁，有助於第4季買氣回穩。

不過，銀行資金緊縮的狀況仍持續，房市交易量大幅回升幅度仍有限，依目前市況推估，預估今年建物買賣移轉棟數約25.6至26.7萬棟左右，年減2%至年增2%之間。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者游智文／攝影
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者游智文／攝影

央行 房仲 升息

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