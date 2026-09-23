台企銀勇奪24項玉山獎殊榮 六連霸全國首獎再創巔峰

台企銀（2834）數位創新與永續經營成果再獲國家級肯定，於第23屆國家品牌玉山獎榮獲「傑出企業獎」，並囊括10項「最佳產品類」及11項「最佳人氣品牌類」獎項，其中更有2項作品榮膺最高榮譽「全國首獎」，共計獲得24項殊榮，締造公股銀行唯一連續六屆榮獲全國首獎的新紀錄。

台企銀獲獎成果涵蓋智慧金融、防詐科技、客戶服務、高齡信託、永續金融、品牌經營及社會關懷等多元領域。金融科技創新方面，台企銀積極運用AI、區塊鏈及數位身分驗證技術，推出全台首創數位印信平台，打造法人金融全數位服務流程；同時建構WISDOM全方位智慧安全防禦機制、AI投資阻詐預警系統，透過人工智慧與情境式防護設計，建立主動阻詐防線，守護客戶資產安全。

台企銀另透過i-Money智能語音小幫手、Hokii存錢筒、智慧客服知識管理體系及外匯活期月增息專案等創新應用，持續提升客戶體驗與服務效能。

人本關懷與普惠金融方面，台企銀打造「共好樂齡信託生活圈」及「人生資產守護計畫」，整合信託、醫療、長照與法律等跨域資源，提供客戶全方位照護及資產傳承服務；並推出「添好孕」信用貸款及永續生活卡，從成家育兒到綠色消費，陪伴客戶實現人生各階段需求。

永續發展方面，台企銀秉持中小企業最佳夥伴精神，結合中小企業永續輔導服務及永續金融商品，建構多元金融賦能專案，協助企業強化ESG治理與淨零轉型能力；導入TIPS智慧財產管理制度，亦積極推動氣候治理、強化自然韌性及公益參與，以金融影響力攜手企業與社會共同邁向永續未來。未來將持續打造最值得信賴的中小企業品牌銀行，朝向更具國際競爭力與影響力的永續金融標竿邁進。