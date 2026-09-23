滙豐銀行第四季投資展望 人工智慧獲利逐步擴散

人工智慧（AI）投資熱潮進入下一階段，市場焦點也從「誰投入最多」轉向「誰真正賺得到錢」。滙豐私人銀行發布2026年第四季投資展望指出，隨著AI應用加速、能源自主需求升溫，加上全球企業獲利持續展現韌性，第四季投資氣氛仍可望維持偏正向，AI帶來的獲利機會也將從美國超大型科技企業，逐步擴散至金融、工業、材料及能源等產業。

滙豐指出，儘管地緣政治緊張、油價波動，以及市場持續擔憂通膨與利率走勢，全球經濟及企業盈利表現仍較市場原先預期穩健。企業透過調整商業模式與人力配置，同時持續投入創新及基礎建設，也提高經濟面對外部風險的韌性。

滙豐私人銀行及財富管理環球首席投資總監Willem Sels表示，投資者仍面對多重不確定性，但盈利增長範圍逐漸擴大，加上經濟活動具韌性，仍有利市場維持偏好風險的環境。隨著AI由新穎概念逐步走向獲利預期，投資布局也應由單押科技題材，轉向更廣泛的多元資產配置。

在AI投資方面，滙豐仍看好雲端、半導體及AI賦能應用，但更偏好回報路徑清晰、獲利模式可持續的企業。另一方面，地緣政治、供應鏈重組及AI帶動電力需求大增，也將推升網路安全、國防、能源供應、關鍵材料及氣候相關基礎建設的投資需求。

滙豐也認為，市場波動仍高，因此投資組合不能只看成長題材。優質債券、基礎設施及股利收益，可提供較穩定的現金流，並搭配另類資產及黃金分散風險。在實質收益率仍處相對高檔下，固定收益資產的投資吸引力依然存在。

區域配置上，滙豐維持全球股票偏高比重，看好美國、日本、中國大陸、香港、新加坡及南韓，同時認為亞洲將是AI供應鏈的重要受惠區域，包括半導體、機器人及先進製造，都有望受惠全球AI投資及本地創新需求。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，亞洲仍位於AI發展與全球供應鏈核心，可關注區內AI生態圈、先進製造，以及具穩健股東回報的企業與高品質信貸。

對台灣經濟，何偉華指出，全球AI資料中心持續發展，將帶動台灣企業獲利及投資成長，預期總體出口在第四季加速成長，未來經濟成長也將支撐消費維持相對較高增幅。

至於美元與黃金，滙豐認為美元整體仍可能獲得支撐；黃金則在地緣政治風險及資產配置需求下，長期前景依舊偏正面。