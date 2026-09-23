北富銀澳洲雪梨分行盛大開幕 富邦首個南半球據點正式啟航

台北富邦銀行昨（22）日舉行澳洲雪梨分行開幕典禮，由金控總經理韓蔚廷親自主持，並邀請駐雪梨台北經濟文化辦事處處長許柏逸以及澳洲貿易投資委員會（Austrade）亞洲投資主管Michael Helleman出席，另有當地產業代表及重要企業夥伴共襄盛舉，一同見證富邦首家設於南半球的服務據點正式開幕。

澳洲為亞太地區重要經濟體，擁有穩健的經濟環境、成熟的金融市場及豐富產業資源，近年在能源轉型、基礎建設、高科技及醫療生技等領域持續吸引國際資本與產業進駐。隨著台澳經貿往來日益密切，澳洲已成為許多台灣企業拓展海外市場及布局全球供應鏈的重要據點。雪梨分行成立後，將進一步滿足企業客戶跨境融資、資金管理及區域拓展需求，協助客戶深化澳洲市場經營，拓展亞太區域合作機會。

韓蔚廷表示，隨著台灣企業積極拓展全球市場，北富銀持續於重要經貿樞紐建立服務據點，希望成為客戶邁向國際最值得信賴的金融夥伴。雪梨分行開業是北富銀深化亞太布局的重要一步，也為富邦集團在南半球建立重要營運基地。未來將結合在地專業與區域資源，提供更完整的跨境金融服務，陪伴客戶因應全球產業鏈重組與區域經濟變化，穩健拓展國際市場。

雪梨分行將以企業金融及機構金融業務為發展重心，提供聯貸、雙邊融資、貿易融資及跨境金融服務等多元解決方案。針對企業客戶在海外拓展過程中面臨的資金調度、融資需求及匯率風險管理等挑戰，雪梨分行也將結合總行及海外據點資源，提供客製化金融服務，協助企業提升營運效率及資金運用效益。

此外，澳洲正積極推動能源轉型與重大基礎建設投資，相關產業融資需求持續增加。北富銀未來亦將運用長期累積的聯貸及專案融資經驗，積極參與當地基礎建設、再生能源及重要產業發展計畫，深化與澳洲金融機構及企業夥伴合作，同時促進台澳產業與資本交流，創造更多合作契機。

北富銀於2021年7月設立雪梨辦事處，2026年7月取得澳洲金融監理署（APRA）核發之外國授權存款機構（Foreign ADI）營業執照，正式升格為分行並開業營運。北富銀表示，雪梨分行位處亞太重要金融與商業中心，未來除可服務在地及跨國企業客戶外，也將成為串聯紐澳與亞洲市場的重要橋梁，進一步提升區域服務深度。

近年來，北富銀持續深化國際發展，目前除台灣外，已於香港、新加坡、越南、日本及澳洲設有分行，並於印尼及韓國設立辦事處，透過各海外據點與台灣總行緊密協作，逐步建構完整的亞太服務版圖。展望未來，北富銀將持續強化區域協同效益，整合集團及海內外資源優勢，協助企業客戶因應全球經貿環境變化提升國際競爭力，朝「成為亞洲一流金融機構」目標穩健前行。