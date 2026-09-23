國際金價震盪走弱 Fed 升息預期與油價降溫拉鋸

國際金價23日再度走弱，4,400美元關卡久攻不下後，金價回落至每英兩4,350美元下方。23日盤中最高4,369.37美元、最低下探4,333.38美元；近五日金價最高一度逼近4,400美元，目前則重新回到4,340美元附近震盪。

黃金短線仍受到聯準會（Fed）升息預期壓抑。COMEX 12月黃金期貨22日收跌0.2%、報4,376.4美元，美元指數則上漲0.1%。市場目前押注Fed 12月再升息的機率高達90%，美元若進一步走強，仍可能成為金價主要壓力。

不過，油價大幅回落也替黃金帶來支撐。原油先前四個交易日累計下跌逾9%，能源價格降溫有助舒緩通膨疑慮，也降低Fed持續大幅緊縮的壓力，使金價即使面臨升息環境，仍守在4,300美元之上。

資金面也透露黃金仍有承接力道，黃金ETF 9月迄今已吸納約50公噸，連續第三個月淨流入。渣打銀行認為，去美元化、貨幣貶值及官方部門買盤等結構性因素仍支撐黃金，預估第4季平均金價約4,650美元。短線則持續觀察4,300美元支撐，以及4,400美元能否有效突破。