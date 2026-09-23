從金融防詐到地方共好 凱基證券三大力量深化信任金融

為響應金管會倡議「信任金融及金融大回饋」精神，凱基證券進一步擴大在永續治理、金融教育、防詐安全及地方關懷等領域的耕耘，整合企業資源、企業人才及金融本業三大力量，在「社會同行」、「共好同行」及「智慧同行」三大行動架構下，聚焦「金融防詐．全民共好」與「地方有感．韌性同行」兩大旗艦行動，從單點行動邁向策略化、制度化與長期投入，將專業能力與企業資源轉化為社會價值，持續累積社會信任，共同實踐金融與社會共榮共好的願景。

凱基證券長期深耕社會關懷、客戶服務及員工發展等面向，累積豐碩成果。其中，為協助建立友善社會，防詐宣導累計觸及逾547萬人次，並連續兩年榮獲證交所反詐騙評鑑傑出獎肯定；客戶服務方面，100%落實公平待客原則，榮獲臺灣服務業大評鑑雙獎及臺灣金融友善卓越獎，打造友善金融服務環境；同時，積極關心員工發展，透過推行員工持股信託，鼓勵同仁成為公司股東並培養長期理財觀念，目前參與率已達90%，並以完善的人才培育支持員工成長，五度蟬聯幸福企業獎，為公司永續發展奠定穩固基礎。

在兩大旗艦行動中，「金融防詐．全民共好」為重點推動項目之一。面對詐騙手法不斷演變，凱基證券將進一步升級既有宣導、防護與風險監控機制，從全民識詐、社會守護及主動預警三大方向著手，除持續深化識詐教育普及化，更將積極強化新型態詐騙偵測與預警，促進社會從被動「阻詐」邁向主動「防詐」，打造更全面的金融安全防護網。

另一項旗艦行動「地方有感．韌性同行」則聚焦地方產業發展與金融包容。除持續支持地方創生及在地農業外，也將鼓勵員工運用專業能力投入地方，化身專業志工與地方團隊交流合作，協助提升在地發展能量。同時關注新住民等多元族群金融需求，以更平等且友善的服務縮短金融落差，擴大金融包容性。

凱基證券表示，金融的價值不僅在於提供專業服務，更在於運用金融專業、人才培育與資源整合能力，為社會創造長遠且正向的影響力。未來將以「金融防詐．全民共好」及「地方有感．韌性同行」兩大旗艦行動為核心，並以三大力量、三路同行為推動主軸，強化防詐安全、促進地方韌性發展與社會共好，讓金融大回饋從「看見投入」走向「看見改變」，持續累積社會信任，攜手客戶、員工及社會共創永續未來。