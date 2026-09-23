滙豐估 Fed 12月再升息1碼 2027年全年按兵不動 台灣 AI 動能續強

滙豐銀行最新發布「2026年第4季投資展望」，對台灣經濟維持正向看法。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華（Patrick）表示，台灣今年以來受惠AI需求強勁成長，出口及高科技、智慧應用領域表現亮眼，加上政府規劃向民眾發放現金補助，雖然實際發放時間尚未確定，仍可望對社會消費及經濟成長帶來一定支撐，整體經濟動能依然強勁。

何偉華指出，台灣經濟目前最大的支撐仍來自AI產業鏈，出口表現及高科技領域持續優異，在全球AI需求延續下，台灣企業仍具備受惠條件，整體經濟前景相對穩健。

至於美國貨幣政策，何偉華預期，聯準會（Fed）今年12月仍可能再升息25個基點（1碼），主要考量美國通膨仍處於偏高水準，距離2%的政策目標仍有一段距離，預估通膨可能要到2028年才回到2%目標。

何偉華進一步表示，美國經濟基本面仍具韌性，Fed已在9月上調今、明兩年的經濟成長預測。在此背景下，他預期Fed在今年12月升息1碼後，2027年將全年維持利率不變，市場需留意高利率環境延續對資產價格及投資策略的影響。

對市場高度關注的AI泡沫疑慮，何偉華認為，目前AI發展風險不大，尤其AI應用層面的投資潛力仍十分龐大，長期而言仍具發展空間。

此外，美國期中選舉也是市場關注焦點。何偉華預期，選舉結果不致對金融市場或美國AI政策造成重大負面衝擊，反而可能因政治不確定性降低，對市場帶來正面影響。