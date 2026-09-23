KPMG：全球金融科技投資攀升 上半年達1031億美元

KPMG安侯建業今天發布報告指出，全球金融科技創投、私募股權及併購投資強勁成長，今年上半年投資金額達1031億美元，帶動全年表現可望創4年新高，其中，人工智慧（AI）仍是投資焦點，但投資人開始重視實際商業成果。

KPMG今天發布「2026上半年金融科技脈動報告」，揭露今年上半年全球金融科技創投、私募股權及併購投資金額達1031億美元，較去年下半年的722億美元明顯成長，全年表現可望創4年新高。

從交易量觀察，報告顯示，今年上半年全球進行2100筆交易，低於去年下半年的2500筆，顯示投資人在挑選標的時保持審慎態度。

區域方面表現，報告顯示，今年上半年全球吸引869億美元，其中美國占808億美元；同時全球共有10筆逾10億美元的交易，其中8筆發生在美國境內，包括Worldpay（243億美元）、Total System Services（135億美元）、Clearwater Analytics（84億美元）及私募股權巨擘Hg Capital私有化OneStream（64億美元），反映美洲仍為投資成長主力。

報告指出，相較之下，歐洲、中東及非洲（EMEA）地區的金融科技投資則由去年下半年的180億美元降至113億美元，亞太地區由71億美元降至46億美元，顯示地緣政治的不確定性、中東衝突及通膨與利率疑慮，促使兩地的投資態度變得更為審慎。

從交易類型來看，報告指出，全球金融科技併購市場持續升溫，今年上半年併購金額679億美元較去年下半年的372億美元大幅增加。儘管交易件數由514筆交易下滑至394筆，仍顯示大型交易成為推升市場規模的主要力量。

其中，支付領域是上半年吸金最明顯的金融科技領域，投資金額442億美元，遠高於去年全年202億美元。不過交易件數僅168筆，明顯低於去年577筆，顯示整體金額的攀升主要得益於單筆巨型交易的挹注，例如Global Payments以243億美元收購Worldpay。

此外，AI金融科技也是資金布局重點，報告顯示今年上半年AI金融科技在創投、私募股權及併購中共吸引214億美元資金。

KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏表示，資本市場對單純的AI試點專案已失去耐心，資金正全面湧向能真正與核心業務指標掛鉤、解決複雜痛點的AI原生企業。

賴偉晏分析，隨著代理式商務崛起，AI衍生的網路安全、數位身分認證等「防守端」剛需，將成為下一波隱形商機，對此，台灣企業應該將資源投入建立包含AI治理與數位資產合規框架在內的底層韌性，才是應對未來變局的解方。