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拚連假商機 悠遊付在雙北11傳統市場與品牌通路推消費回饋

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中秋佳節、雙十國慶連續假期陸續到來，悠遊卡公司（6035）旗下悠遊付推出「日常採買悠遊付滿額最高10%回饋」優惠活動，自即日起至10月31日止，主打雙北11大知名傳統市場及台灣菸酒、台糖蜜鄰等品牌通路支付場景，祭出滿額最高10%回饋，鼓勵民眾不論是採買中秋烤肉食材、挑選節慶伴手禮，或是日常民生用品補貨，都能使用悠遊付消費。

支付場景包括台北市公有南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場（含新富町文化市場）、西湖市場、中崙市場以及新北市黃石市場、五股市場、泰山市場共11大指定市場，以及台灣菸酒、台糖蜜鄰等品牌通路使用悠遊付結帳，單筆滿200元享7%回饋金，每悠遊付會員回饋上限200元，活動總回饋金額上限50萬元。

悠遊付 連假 雙北

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