國泰人壽首創「全年齡多人網路投保」 一家五口旅平險一次搞定

中秋、國慶連假接續登場，家庭出國旅遊活動升溫，也帶動旅平險的投保需求，而利用網路投保旅平險更是近年來的趨勢。國泰人壽統計，截至今年8月前的網路投保件數中，其中有9成為旅平險，旅平險投保件數比去年同期成長2成。為了讓客戶出遊投保更加便利，國泰人壽網路投保推出壽險業首創的「全年齡多人投保」，一人最多可為4位親屬完成投保，幫助保戶更便利地完成全家旅遊保障規劃。

過往7到17歲的未成年子女，礙於法規限制，無法於網路投保旅平險，在法規開放後，國泰人壽網路投保推出「全年齡多人投保」，除了能一次替多人投保旅平險外，亦不受年齡限制，能依年齡採取對應的身分驗證機制，現在7至17歲未成年子女，僅需上傳身分證明文件及投保意願簽名文件，經核保審查確認後即能網路投保，大幅簡化以往需分別投保的不便，而18歲以上被保險人則可透過自然人憑證，或行動身分識別服務（Mobile ID）完成身分驗證，讓家庭成員都能在「國泰人壽網路投保」平台，透過手機一站搞定投保大小事。

國泰人壽數位發展部協理黃瓊玉表示，家庭旅遊往往橫跨孩童、青壯年父母及高齡長輩等世代，此次推出「全年齡多人投保」服務，就是希望讓保戶在規劃親子出遊、夫妻旅行或三代同堂出國時，都能更便利的一次完成全家人的旅遊保障規劃。除此之外，國泰人壽網路投保旅平險還可附加海外突發疾病醫療保險，或海外醫療專機服務，保障範圍涵蓋在國外住院、門診、急診、醫療專機等費用，協助減輕保戶海外突發醫療支出負擔，讓家庭出遊保障更加完整。

為鼓勵民眾提前規劃旅遊保障，國泰人壽同步推出旅平險投保活動，即日起至2026年12月31日止，凡透過網路投保旅平險且單筆保費達500元（含）以上，免登錄即可抽小樹點（生活）200點。未來，國泰人壽也將持續提升數位服務，打造更友善的投保流程，讓保險服務更貼近生活場景，滿足不同人生階段的保障需求，讓數位服務成為陪伴家庭安心出發的保障助力。