LINE Pay Money 持續拓展多元服務 新增台北市路邊停車繳費服務

LINE Pay（7722）旗下電子支付人氣品牌LINE Pay Money持續拓展多元服務，23日宣布，自9月起新增台北市路邊停車費繳納服務。近期回饋廣大LINE Pay Money用戶，無論新舊戶至年底前可獨家領取66張「好樂投」抽獎券。

LINE Pay Money自2025年12月正式上線以來，持續擴大支付、轉帳及生活繳費等應用場景，服務上線半年內即突破400萬會員。目前LINE Pay Money可連結銀行帳戶儲值之金融機構達23家，單月轉帳金額、交易額及儲值額均居業界之冠，成為民眾日常社交與支付的首選品牌。

在生活繳費方面，LINE Pay Money已涵蓋超過5,000項繳費項目，新增台北市路邊停車費項目後，持續擴大生活繳費應用範圍，用戶只要於LINE Pay Money綁定車號，即可查詢停車費並快速完成繳交，讓繳費更輕鬆。

為回饋用戶支持，即日起至12月31日止，LINE Pay Money用戶透過指定連結即可一鍵領取LINE Pay全新服務「點好康」中的「好樂投」66張抽獎券，將一次發送連續三期、每期22張抽獎券，有望抽取高額點數，中秋節假期更有加碼，用戶可透過觀看廣告、或完成指定任務取得抽獎券。