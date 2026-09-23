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丁未生肖羊年郵票亮相 將於115年12月1日發行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
丁未生肖羊年郵票亮相。中華郵政／提供
丁未生肖羊年郵票亮相。中華郵政／提供

中華郵政羊年新年郵票(115年版)，預定於115年12月1日發行。民國116 年歲次丁未，生肖屬羊，為迎接新年來臨，規劃「新年郵票(115年版)」1套2枚及小全張1張。

此外，第4季將發行的新郵票品項，還包括:(一) 森林旅遊郵票（第1輯）、(二) 臺北2026世界郵展紀念郵票、(三) 臺北2026世界郵展郵票小全張－貓竹樂平安、(四) 寶可夢郵票小全張 。

一、森林旅遊郵票（第1輯）：特種郵票，預定於115年10月29日發行。為鼓勵民眾親近大自然、體驗森林遊憩之美，特以國家森林遊樂區為主題，規劃郵票1套4枚，面值皆為 8 元。

二、臺北2026世界郵展紀念郵票：紀念郵票，預定於115年11月20日發行。「臺北2026世界郵展」將於115年11月20日至25日假台北世界貿易中心展覽一館舉行，郵展主題為「創新∞永續」，為誌郵展盛事，配合開展首日「郵政日」主題，特以「龍騰創新、飛雁永續」為理念，規劃郵票1套2枚及小全張1張。

三、臺北2026世界郵展郵票小全張－貓竹樂平安：特種郵票，預定於115年11月20日發行。配合臺北2026世界郵展「藝文日」主題，特以國立故宮博物院典藏畫作「清 沈振麟貓竹 軸」為題材，規劃小全張1張， 內含面值35元郵票2枚。

四、寶可夢郵票小全張：特種郵票，預定於115年11月20日發行。配合臺北2026世界郵展「尋寶日」主題，特以寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon Trading Card Game）為主題，規劃小全張1張，內含10枚郵票，面值均為8元，採用自黏式背膠郵票紙印刷。

生肖 中華郵政 台北

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