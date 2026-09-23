快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

傳蘋果進軍智慧手環！將採無螢幕設計 專攻健康、運動追蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣邁向連五升 31.6元關卡不易升破

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

川習會前台股加權指數今早開高，漲逾400點再創歷史新高；新台幣匯價以31.69元開盤，升值1.8分；外資在中秋節前加碼台股，使近期新台幣匯價呈現升值走勢。

川習會預計台灣時間9月24日凌晨於美國華府登場，美中貿易、科技政策、關鍵原物料及AI競爭等議題，可能牽動全球市場風險偏好。

匯銀人士指出，台股進入9月下半場，指數仍處於高檔整理，加上中秋連假將至，機構法第3季績效結算進入最後衝刺階段，重要長假前的節前調節與季底布局交錯，「中秋變盤」是否會發生，再度成為市場焦點。

本周新台幣匯價呈狹幅區間整理，雖然新台幣呈連四升，今天再邁向連五升，但31.6元關卡卻未能升破。主要是Fed升息1碼，支撐美元匯價。

新台幣 台幣 匯價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

熱錢湧入股匯雙漲 新台幣盤中挺進31.6元連4升

台股站上「4萬8」 外資匯入持續推升新台幣

台股上演軋空行情 締歷史新猷！四大名師：多頭衝到10月

中秋連假前夕！台股創新高衝出五大驚奇 後市預期震盪盤堅

相關新聞

全民瘋台股 銀行嚴防行員防挪用客戶資產墊錢

金管會出手責成銀行公會建立「行員行為風險和預警指標」，在此同時由於台股已成全民運動，許多大型銀行也對於行員挪用客戶資金的可能性更為敏感，一家大型銀行主管指出，先前已觀察到先前被裁罰的理專挪用客戶資產案，都與理專自己炒作期貨失利、錢調度不過來有關，因此這類投資「作太大」的理專都會入列注意名單，另外也有數家銀行內部已三申五令，行員買股不慎踩雷，也絕不能讓客戶的錢去墊款，同時會為此加強抽查的頻率，同時亦有數家大型銀行已開始對每位行員執行類似於洗錢防制的監控，去監控每一位行員的每一筆金流是否出現不合理的現象。

銀行存款「上鏈」金管會開放 台新銀有望搶頭香

台灣銀行業存款跨進「區塊鏈」場域，金管會昨（22）日宣布開放銀行申請試辦「存款代幣化」；台新銀有望先行，一旦獲准，可望成為三軌金融下首宗銀行區塊鏈金融業務試辦。

金管會：全台資產管理專區發展 不能複製高雄模式

金管會昨（22）日定調，全台資產管理專區可以多點發展，但不能「複製貼上」高雄模式，未來新專區須另找金融試辦題目。同時釐清，亞資專法不等於專區，專區只是專法涵蓋的一環，未來將透過專法取得正式法律定位。

AI熱！五大銀行新放款衝高 前八月承作額衝上8.5兆

中央銀行昨（22）日公布，臺銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀等五大銀行，今年前八月新承作放款累計達8.54兆元，創歷史同期新高；其中，資本支出貸款累計6,530億元，同樣創同期新高，顯示AI相關產業投資及企業擴產需求持續推升資金需求。

央行調節市場資金水位 未到期存單餘額跌破6兆

中央銀行持續調整金融市場資金水位。央行昨（22）日再度減發存單1,501億元，累計9月以來已減發存單6,774.7億元，使未到期存單餘額跌破6兆元，降至5兆8,604億元。

壽險百億神單熱賣4,200億 前八月共16張保單銷售亮眼

壽險業「百億神單」再添一張，8月新進榜的是國泰人壽「月月滿溢」系列商品，銷售一舉突破180億元。據統計，截至今年前八月，共有16張保單銷售突破百億元，其中14張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單，合計銷售金額已突破4,200億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。