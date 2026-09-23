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新台幣邁向連五升 31.6元關卡不易升破
川習會前台股加權指數今早開高，漲逾400點再創歷史新高；新台幣匯價以31.69元開盤，升值1.8分；外資在中秋節前加碼台股，使近期新台幣匯價呈現升值走勢。
川習會預計台灣時間9月24日凌晨於美國華府登場，美中貿易、科技政策、關鍵原物料及AI競爭等議題，可能牽動全球市場風險偏好。
匯銀人士指出，台股進入9月下半場，指數仍處於高檔整理，加上中秋連假將至，機構法第3季績效結算進入最後衝刺階段，重要長假前的節前調節與季底布局交錯，「中秋變盤」是否會發生，再度成為市場焦點。
本周新台幣匯價呈狹幅區間整理，雖然新台幣呈連四升，今天再邁向連五升，但31.6元關卡卻未能升破。主要是Fed升息1碼，支撐美元匯價。
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