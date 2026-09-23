元大銀行寵粉 Apple Pay 正式上線

元大銀行持續深化數位支付布局，旗下信用卡正式支援 Apple Pay，讓持卡人可透過 iPhone、Apple Watch 等 Apple 裝置快速完成付款，享受安全、便利且流暢的行動支付體驗。

看準新機換購需求，元大銀行同步整合 Apple Pay 優惠與分享黑啤悠遊聯名卡權益，提供國內商店消費最高12期0利率，購買Apple商品亦可適用，將購機支出分散至每月帳單，便於消費者安排現金流與升級換機計畫。即日起至2026年12月31日，新戶申辦分享黑啤悠遊聯名卡，一般消費單筆滿500元並完成登錄，即可享777元刷卡金回饋；活動期間綁定 Apple Pay 消費最高可享20%回饋，回饋金最高200元，還可搭配國內一般消費0.5%回饋，以 iPhone 18 Pro Max 2TB 官方售價新臺幣93,900元為例計算，最高可享回饋價值將近1,500元，提供消費者從購機、綁卡到日常支付一次掌握分期與回饋雙重優勢。

對有換機需求的消費者而言，分期購機不僅能降低高單價商品的一次性支出壓力，也能保留資金運用彈性；搭配0利率優惠，更能在不增加利息成本的情況下，提前享受新機功能與行動支付便利。分享黑啤悠遊聯名卡結合分期、刷卡金與行動支付回饋，讓購機決策從單純比價，升級為兼顧預算管理、回饋累積與支付安全的完整金融服務體驗。

元大銀行為歡慶 Apple Pay 正式上線，推出綁定消費最高20%回饋優惠。活動期間內，持卡人綁定元大信用卡並透過 Apple Pay 完成消費，可享筆筆交易20%回饋，每戶最高回饋200元。透過事前綁定、日常支付與購機分期的串聯，持卡人可在消費場景中自然累積回饋，並以更便利的方式完成付款，讓行動支付從支付工具延伸為提升消費效率與回饋價值的智慧金融服務。

除 Apple Pay 上線優惠外，搭配分享黑啤悠遊聯名卡亦提供國內商店消費最高12期0利率、國內一般消費0.5%回饋及海外消費1.5%回饋等卡片權益，滿足持卡人購物、旅遊及日常消費等多元需求。元大銀行透過信用卡權益與行動支付服務整合，提供消費者以更有彈性的消費分期方式，同時享有回饋累積與支付安全保障，打造兼具便利性、回饋價值與財務彈性的智慧支付生活圈。

展望未來，元大信用卡將持續推動數位支付服務升級，透過更多元的支付工具、彈性的消費金融方案與創新服務，提供更便捷、安全且符合消費趨勢的金融體驗，陪伴客戶迎向數位支付新生活。